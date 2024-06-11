AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: Siyasi partiler arasındaki diyalog süreci güçlü bir şekilde devam etmeli

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Siyasi partiler arasındaki bu diyalog sürecinin güçlü bir şekilde devam etmesi, kutuplaştırıcı, milletimizi yoran, üzen siyaset biçimlerinden kaçınılması ve gerçek siyaset alanında ve hizmet yarışında yarışılması bizim bu konuda temennimiz ve arzumuzdur." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı iadeiziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, ziyarette terörle iltisaklı belediye başkanlıklarına dönük kayyum atanmasıyla ilgili görüşüldüğünü belirterek, AK Parti'nin bu konudaki tutumlarının net olduğunu dile getirdi.

"Herhangi bir şekilde hangi partiden olursa olsun Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği şu şekildedir; hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden her belediye başkanına destek vermeye devam edeceğiz. Milletten aldığı yetkiyi millet için kullanan belediye başkanının hangi partiden olduğunun bir önemi yoktur." diyen Çelik, "İktidar olarak ona destek vermek konusundaki tutumumuz açıktır. Ama birisi milletten aldığı yetkiyi terör örgütüne destek vermek şeklinde kullanıyorsa ya da kendi belediyesinin terör örgütü tarafından atanmış bir komiser tarafından yönetilmesine kapı açıyorsa buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Buradaki tutumun herhangi bir siyasi partiye dönük ya da toptancı bir tutum olmadığını vurgulayan Çelik, "Nitekim kayyum atanan yerler olduğu gibi aynı siyasi hareketten kayyum atanmayan yerler de var. Dolayısıyla tespit edildiği zaman bunların görevden alınması devlet olmanın gereğidir. Hele Irak'ta, Suriye'de bu hassas tablo varken bunlara müsaade edilmesi söz konusu değildir. Ama Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği şekilde burada toptancı bir anlayışla hareket edilmemektedir. Her mesele kendi içinde değerlendirilmektedir." dedi.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bütün siyasi partilerin hassasiyet göstermesi gerektiğini, sivil siyasetin, demokrasinin, siyasal meşruiyetin ve hukuk devletinin gereklerinin korunması bakımından bu konuda hassas olunduğunu her fırsatta belirttiğini aktaran Çelik, görüşmede bu mesajların gündeme getirildiğini belirtti.

Çelik, görüşmede birçok konunun konuşulduğuna işaret ederek, "Siyasi partiler arasındaki bu diyalog sürecinin güçlü bir şekilde devam etmesi, kutuplaştırıcı, milletimizi yoran, üzen siyaset biçimlerinden kaçınılması ve gerçek siyaset alanında ve hizmet yarışında yarışılması bizim bu konuda temennimiz ve arzumuzdur. Bugün gösterdikleri nazik ev sahiplikleri için Sayın Özel'e ve Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine bir kere daha teşekkür ediyoruz." dedi.

"Toplumun gündeminde olan her konu gündemdedir"

Çelik, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Sayın Özel, bir talepte bulundu mu, bulunduysa o başlıklar hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz? şeklindeki soruya Çelik, "Bizim zaviyemizden bu toplantının, bu iadeiziyaretin nasıl göründüğünü ifade etmek isterim. Kuşkusuz kendileri ekonomiyle reel sektörle, başka konularla ilgili çeşitli konular gündeme geldi, bunlar konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu alanlarda tarımdan tutun da eğitime kadar hükümetimizin yaptıklarını anlattı. Kendilerinin de birtakım değerlendirmeleri oldu. Bahsettiğim bu gündemle ilgili Sayın Özel'in değerlendirmeleri oldu ama tabii ki onu açıklamanın CHP Genel Merkezi tarafından yapılması daha doğru olur." cevabını verdi.

Çelik, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşülmesi ve devam eden davaların gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, "Geçen görüşmede de bu görüşmede de sizin gündeminizde olan toplumun gündeminde olan her konu gündemdedir." dedi.

Devam eden hukuki süreçler ya da kesinleşmiş davalarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk konusundaki mahkemelere karışılmaması, mahkemelerin kendi işlerini yapması gerektiği konusundaki tutumunu ifade ettiğini aktaran Çelik, "Tabii karşılıklı bilgilerde birbiriyle tenakuz teşkil eden durumlar vardır. Cumhurbaşkanı'mız bu konudaki bahsettiğim gibi hukuk meselesinden reel sektör meselesine kadar çeşitli yelpazede konular konuşulurken bu konularla ilgili değerlendirmelerini paylaşmışlardır." diye konuştu.

Ayşe Ateş ile görüşmeye ilişkin olarak da Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız tarafından bir kabul gerçekleştirilecek. Burada konu zaten yargıya intikal etmiştir, herkesin açık olarak siyaset kurumunun durması gereken yer şurasıdır, 'yargı işini yapsın.' Tabii ki hiçbir şey kapalı kalmasın, her şey bütün açıklığıyla hukukun imkanları, hukukun kapasitesi ve hukukun kabiliyetleri içerisinde değerlendirilsin ve suçlular cezasını alsın. Burada bu ilkeleri ve bu prensipleri savunmak konusunda tabii ki herhangi bir sorun yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kabulü de bir kere daha bu mesajın verilmesi çerçevesinde gerçekleşecektir. Sayın Ateş'e ve evlatlarına bir kez daha başsağlığı dileklerimizi ifade ediyoruz."

Çelik, konuşması devam ederken Ayşe Ateş ile görüşmenin başladığı bilgisini de gazetecilerle paylaştı.

"Bundan sonra ihtiyaç olursa bu kapı açıktır"

Bir gazetecinin Erdoğan ve Özel'in üçüncü bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin sorusuna da Çelik, "Bu ziyaretten sonra bir iadeiziyaret oldu ve bundan sonra ihtiyaç olursa bu kapı açıktır. Yani bu zaten 'normalleşme' onların tabiriyle, bizim tabirimizle 'siyasette yumuşama' dediğimiz şey siyasi partiler arasındaki ilişki, yani siyasi arenadaki yarış, rekabet düzeyinde olsun, rekabeti herhangi bir şekilde husumete çevirmeyelim. Dolayısıyla bu rekabetin husumete çevrilmemesi konusundaki hassasiyeti gözetelim, bu çerçevede de oturup meselelerimizi konuşalım." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Türk siyasi hayatında rekabetin, husumete dönüştürüldüğünü aktaran Çelik, "Husumet yok. Adlarımız, partilerimiz farklı olabilir, hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Bu anlayışla hareket edersek, millete daha iyi hizmet ederiz." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, "Görüşmede yeni anayasa konusu da gündeme geldi mi?" şeklindeki soruyu ise şöyle cevapladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkan'ımız, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini ve bunun yani AK Parti anayasası ya da daha dar bir anlamda, bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin tamamını kapsayan en geniş uzlaşmayla Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin ortak iradesini temsil eden bir toplumsal sözleşme olarak ortaya çıkması gerektiğini ifade ettiler. Bu şekilde bakarak Cumhuriyet Halk Partisinden ve diğer partilerden Cumhurbaşkanı'mız, anayasa sürecine böyle yaklaşılmasını beklediklerini ifade etmiş oldular."

Diğer siyasi partilerle bir görüşme olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Çelik, böyle bir gündemlerinin şu anda olmadığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olduğunu söyledi.

Çelik, "Başka bir parti için de görüşme gündemi olur mu, denildi. Dedi ki 'tabii ki randevu istendiği zaman.' Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuyu ifade ettiler. Burada bu gelişmelere bağlı olarak bunlar değerlendirilir ama Cumhurbaşkanı'mızın en tepede başlık olarak ortaya koyduğu irade, siyasetteki yumuşama, normalleşme denilen bize göre diyalog zemininin güçlendirilmesi olan bu süreçlere kıymet verdiğimizdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, görüşmede Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden zeytinyağları ile Türk kültürünü temsil eden çifte kavrulmuş lokum hediye edildiği bilgisini de verdi.

Kendilerine ne ikram edildiğinin sorulması üzerine Çelik, "Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Çay olmadan da zaten diplomasi olmaz. Türk çayı diplomasisi diye bir şey var. Bu çerçevede gösterdikleri bu nazik misafirperverlik için bir kere daha teşekkür ediyoruz, büyük milletimize buradan AK Parti Genel Merkezi'nden bir kere daha sevgilerimizi saygılarımız sunuyoruz." dedi.

(Bitti)