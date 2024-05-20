AK Parti Sözcüsü: Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz. İran Devleti'ne ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz. Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA