Üye Girişi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturası" açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturası" açıklamasına tepki Açıklaması

11.02.2022 15:41
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturası" açıklamasına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Elektrik faturasını ödemeyeceğim" açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Elektrik faturasını ödemeyeceğim" açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik, Twitter'daki hesabından, Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının siyasi muhalefet değil kanunsuzluğa teşvik olduğunu ifade etti. Açıklamanın bu nedenle de anti demokratik olduğunu aktaran Çelik, "Bu açıklamalar, sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. ???????Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti, kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek, siyasi partinin iflasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir parti için muhalefet üretmenin yetenek işi olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez. Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur."

YORUMLAR
500

Ömer Çelik, Muhalefet, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturası' açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 16:34:21. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturası" açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement