AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekilliğine seçilen Yusuf Beyazıt'ı kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekilliğine seçilen Yusuf Beyazıt'ı kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekilliğine seçilen AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt için NSosyal hesabından tebrik mesajı paylaştı. Çelik, mesajında Beyazıt'ı kutlayarak başarılar diledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekilliğine seçilen AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ı tebrik etti.
Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "TBMM Başkanvekilliği görevine seçilen AK Parti Tokat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Beyazıt'ı tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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