AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Hafik\'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Hafik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Partisinin ilçe seçim bürosundaki teşkilat buluşmasına katılan Güler, Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler için destek isteyerek, "Bizde sizin bu gayretinizin, çabanızın yanında olmaya her zaman devam edeceğiz." dedi.
İlçe pazarını da gezen Güler, esnaflarla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi.
Esnafların kapatılan adliye binasının tekrardan açılması talebi üzerine Güler de "Nüfus yapısı ve dosya sayısı önemli, ihtiyaç varsa her şey yapılır. Bu sadece adliye ile ilgili değil. İhtiyacı verimli kullanmamız lazım." diye konuştu.
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Sudan'da HDK ve Ordu arasında çatışmalar, uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen ramazan ayının ilk gününde birçok kentte yaşandı. Sudan Ordu Komutan Yardımcısı, ramazanda ateşkes olmayacağını açıkladı. BM'nin ateşkes çağrısına rağmen taraflar arasında çatışmalar devam ediyor.
İsrail'in Ramazan ayının başlamasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de yaşanan ölümler, bombalamalar ve kan akmasına dikkat çekerek, silahların susturulması ve yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Çubuk Belediye Başkan Adayı Korkan Merki için oy istedi ve seçmenlere şuculuk, buculuk üzerinden oy vermemeleri çağrısında bulundu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, “Ya mevcut düzeni kazanacak Çankaya'nın ya da Türkiye İşçi Partisi kazanacak. Üçüncü bir seçenek yok. Çankaya’da AKP'nin kazanma riskini görsem, oyları bölüp AKP'ye kazandıran bir isim olarak anılmak beni bunca yıllık tecrübemi ve ekranda sergilediğim tavrı reddetmem olurdu. Ben burada AKP'nin kazanma riski olmadığını, oylar CHP'nin oyları ikiye değil üçe de bölünse yine de AKP'nin kazanamayacağını gördüğüm için burada ya TİP ve İrfan Değirmenci ya da CHP ve adayı kazanacak. İki ihtimal olduğunu gördüğüm için buradayım. Çankaya seçmeninin karşısındayım” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuştu ve meclis üyelerinden helallik istedi.
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