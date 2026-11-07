AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Tunç, katı atıkta personel maliyeti iddiasını aktardı

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Tepebaşı Belediyesinin 2025 yılı katı atık bedeli hesaplamasında, hizmetle doğrudan ilgisi bulunmayan birimlerde görev yapan personelin maliyetlerinin de hesaba dahil edildiğini öne sürdü.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, katı atık bedellerinin hesaplanmasında kullanılan maliyet kalemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hizmetle doğrudan ilgisi olmayan birimlerde çalışan personelin maliyetlerinin de hesaplamaya dahil edildiğini iddia eden Tunç, bu durumun katı atık maliyetlerini artırarak vatandaşlara yansıtılan bedellerin yükselmesine neden olduğunu savundu.

Tepebaşı'nda yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığını belirten Tunç, belediye yönetimine söz konusu maliyetlerin hesaplamaya hangi gerekçeyle dahil edildiğini sordu.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Katı atık hizmetiyle ilgisi olmayan personelin maliyetlerini neden bu hesaba dahil ettiniz? Şişirilen maliyetler üzerinden vatandaşlarımızdan ne kadar fazla para tahsil ettiniz? Tepebaşı halkının cebinden çıkan her kuruşun hesabını vermek zorundasınız. Belgeler ortada, sorular açık. Tepebaşı Belediyesi yönetiminden açıklama bekliyoruz."