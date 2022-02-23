"AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle"de başlıyor - Son Dakika
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"AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle"de başlıyor

23.02.2022 09:47
"AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle"de başlıyor

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" mottosuyla düzenlenen ve üç kademe il ve ilçe yönetimlerini kapsayan Teşkilat Akademisi'nin 1. dönemi 3 aylık programın ardından tamamlanırken, "AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle"de mart ayında başlıyor.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" mottosuyla düzenlenen ve üç kademe il ve ilçe yönetimlerini kapsayan Teşkilat Akademisi'nin 1. dönemi 3 aylık programın ardından tamamlanırken, "AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle"de mart ayında başlıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan Teşkilat Akademisi, 81 ilde 92 bin 667 teşkilat mensubuna ulaştı. Eğitimlerin gerçekleştirildiği 13 hafta boyunca eğitim içeriğine bağlı olarak MYK/MKYK, parti yöneticileri, bakanlar, milletvekilleri, uzman eğitimciler, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum, kültür ve sanat alanlarında 168 farklı eğitimci tarafından toplam 896 saat eğitim verildi. AK Parti Genel Merkez'de düzenlenecek olan Teşkilat Akademisi 2021 Güz Dönem Sonu Sertifika Programı ve İstişare Toplantısı'nda 81 ilden gelen katılımcılara sertifikaları bugün verilecek.

Dünya ölçeğinde bu denli yaygın ve sistematik bir siyasi parti eğitim programı gerçekleşmediğinin altını çizen AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, " Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 93 bin teşkilat mensubuna 3 ay süren eğitimler verdik. Eğitimler, alanında uzman ve kamuoyunun da çok iyi tanıdığı isimler tarafından verildi. AK Parti ailesi olarak geçtiğimiz 3 ay içerisinde Türkiye'nin her köşesinde adı eğitim de olsa bir araya gelmenin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği üzere 'bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın' sevincini yaşadık" dedi.

İl ve ilçe yöneticilerinin eğitimini tamamlayan AK Parti, şimdi de mahalle başkanları ve yönetimlerini eğitim programına alacak. İstişare Toplantısı'na 81 ilden İl AR-GE ve Eğitim Başkanı, İl Kadın Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı, İl Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı katılacak. Mart ayında başlayacak "Teşkilat Akademisi Mahallede" eğitim programının hazırlık ve planlaması yapılacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle'de başlıyor - Son Dakika


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