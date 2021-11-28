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AK Parti Teşkilat Akademisi Programı - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Akademisi Programı

28.11.2021 12:15
AK Parti Teşkilat Akademisi Programı

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr Sezgin Mumcu, AK Parti'nin 20 yıldır girdiği tüm seçimleri milletin desteğiyle birlikte aştığını söyledi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr Sezgin Mumcu, AK Parti'nin 20 yıldır girdiği tüm seçimleri milletin desteğiyle birlikte aştığını söyledi.

AK Parti Teşkilat Akademisi Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.

Teşkilat mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür eden Mumcu, dünyanın yeniden şekillendiğini belirterek "Değerli dava arkadaşlarım dünya yeniden şekillendi. Bu yeni o mayalanan çağın hemen başında AK Parti olarak üstlendiğimiz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma ve yeniden büyük ve güçlü Türkiye olma misyonu ile çıktığımız bu kutlu yolda sizlerle birlikte bir çok işler başardık "dedi.

AK Parti'nin 20 yıldır girdiği tüm seçimleri milletin desteğiyle birlikte aştıklarını ifade Mumcu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zaferlerle çıktık aziz milletimizden aldığımız güç ve cenabı Hakk'ın inayeti ile ülkemize vurulmak istenen prangaları teker teker söküp attık vesayet odakları ile darbecilerle terör örgütleri ile hem içerde hem de dışarda birlikte mücadele verdik ve hamdolsun tüm bu mücadelelerden alnımızın akı ile çıktık iktidarımız boyunca yaptığımız hizmetlerle Siyasal, ekonomik, eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, sosyal hizmetler, enerji ve askeri savunma sanayi alanlarında bir çok devrimler gerçekleştirdik. Adeta bir destan yazdık. Bu destanın kahramanları başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmakla beraber ona yol arkadaşlığı yapan mahalle başkanından gençlik ve kadın kollarına ana kademeden ilçe başkanına varıncaya kadar siz değerli teşkilat mensuplarımızdınız. Evet bu hikayenin asıl kahramanı sizlerdiniz. Ama bu hikaye burada bitmedi hak batıl mücadelesi kıyamete kadar devam ediyor ve devam edecek. Şimdi elde edilen bu kazanımlarımızı kaybetmemek bizden sonraki nesillere geleceği ipotek altına alınmamış güçlü bir Türkiye bırakmak için önümüzde duran belki de tarihimizin en önemli seçimi var. Yeni bir sefer var ve sefer için hazırlıklar yapılması gerekiyor. Çağımızın en büyük silahı da ilimdir, irfandır, bilgidir" diye konuştu. - TRABZON

AK Parti Teşkilat Akademisi Programı
AK Parti Teşkilat Akademisi Programı
AK Parti Teşkilat Akademisi Programı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, AK Parti, Türkiye, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Teşkilat Akademisi Programı - Son Dakika


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