AK Parti Uşak İl Başkanı: Eşme Belediyesi Esnaftan Zorla Bağış İstiyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Uşak İl Başkanı: Eşme Belediyesi Esnaftan Zorla Bağış İstiyor

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, Eşme Belediyesinin yarın başlayacak 26. Uluslararası Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali için esnaftan zorla bağış istediğini öne sürdü. Yaşar, ayrıca belediye başkanının kaçak yapılaşma iddialarını da gündeme getirdi.

22.08.2024 15:20
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AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, Eşme Belediyesinin yarın başlayacak 26. Uluslararası Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali için esnaftan zorla bağış istediğini öne sürdü.

İl Başkanı Himmet Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada festival için ilçedeki pazarcı esnafından en az 10 bin lira bağış istendiğini iddia etti.

Bu ödemeyi gerçekleştirmeyen esnafa pazar yerinde sergi açtırılmadığını öne süren Yaşar, "30'a yakın pazarcı esnafı belediyeye müracaat etmesine rağmen söz konusu miktarı ödemeyenlerin pazar yerine alınmayacakları ifade edilmiştir." denildi.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın talimatıyla kurulan ekibin bağış işlerini yürüttüğü öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediye başkan yardımcısının yeğeninin başını çektiği bir ekip tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde festival için yine sözde bağış istemiş, fakat istenilen bağışın karşılığında herhangi bir makbuz ya da bağışın yapıldığını beyan eden bir belge verilememiştir. Festivallerin düzenlenmesindeki amaç ziyaretçilerin harcamalarıyla yerel esnafa kazanç sağlanmasıdır. Burada esnafın kazanç sağlaması bir tarafa esnafın cebindekiler de alınıyor."

Yaşar, açıklamasında Tozan'ın Üçeylül Mahallesi'ndeki mülklerinin üzerinde kaçak yapılaşma olduğunu da öne sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Uşak İl Başkanı: Eşme Belediyesi Esnaftan Zorla Bağış İstiyor - Son Dakika

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