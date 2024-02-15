AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Altan Tufan atandı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Altan Tufan atandı

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Altan Tufan atandı

AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan istişareler sonucunda Altan Tufan, Uşak Merkez İlçe Başkanlığına atandı. AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve teşkilat üyeleri, Altan Tufan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Himmet Yaşar, Altan Tufan'a başarılar dileyerek, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar'a da teşekkür etti.

15.02.2024 11:46
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AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Altan Tufan atandı.

AK Parti Genel Merkezinde yapılan istişareler sonucu Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Altan Tufan atandı. Yeni görevi sebebi ile Altan Tufan'ı AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve teşkilat üyeleri tebrik etti.

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın tensipleriyle Merkez İlçe Başkanlığımıza atanan Altan Tufan kardeşimi tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Önceki dönem Merkez ilçe Başkanımız Mehmet Bayar kardeşimize de hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Altan Tufan atandı - Son Dakika
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