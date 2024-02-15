Politika

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Altan Tufan atandı.

AK Parti Genel Merkezinde yapılan istişareler sonucu Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Altan Tufan atandı. Yeni görevi sebebi ile Altan Tufan'ı AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve teşkilat üyeleri tebrik etti.

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın tensipleriyle Merkez İlçe Başkanlığımıza atanan Altan Tufan kardeşimi tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Önceki dönem Merkez ilçe Başkanımız Mehmet Bayar kardeşimize de hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK