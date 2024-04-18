AK Parti Yahyalı İlçe Teşkilatı Esat Öztürk\'ü ziyaret etti

Politika

AK Parti Yahyalı İlçe Teşkilatı, yeniden Yahyalı Belediye Başkanlığına seçilen Esat Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, AK Parti Yahyalı İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sivritepe, AK Parti Yahyalı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Bulut, AK Parti Yahyalı İlçe Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi katıldı.

Ziyarette konuşan AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek; " Buraya sizi tebrik etmek için geldik. Sizinle birlikte sahada 45 gün boyunca birlikte çalıştık. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim emeklerimizi zayi etmedi. Kadın kollarımızın sahada başarısı bizi oldukça memnun etti. Rabbim sizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Gönlümüzdeki oy oranını alamadık ama çalışarak daha iyi yerlere tekrar geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Esat Öztürk; "31 Mart yerel seçimlerinde %44.10'luk bir oy oranı bu yükü yükleyen hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ana kademedeki kadın ve gençlik kollarımızdaki tüm yönetim kurulu üyelerimize ve başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden çalıştılar çabaladılar. Mahalli idareler seçimi bitti. Biz şimdi önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi için start veriyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ