AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı - Son Dakika
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AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı

03.05.2022 15:50
AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı

AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti Yalova Teşkilatı bayramlaştı. İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşamaya partililer yoğun ilgi gösterdi. İl Başkanı Muğlim Bağatar, tüm Yalovalılar ve partililerinin bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma programına Yalova milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. - YALOVA

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Ramazan Bayramı, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı - Son Dakika
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