AK Parti yeni seçmenle bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti yeni seçmenle bir araya geldi

24.03.2022 10:27
AK Parti yeni seçmenle bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, yeni seçmenle bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir" sözlerini yineledi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, yeni seçmenle bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir" sözlerini yineledi.

AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanlığı, seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan gençlerle bir araya geldi. Yeni Seçmen Birimi tarafından koordine edilen programa AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, partinin yeni seçmen biriminde görev alan partililer ve birçok yeni seçmen katıldı.

Bilecik Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda gençler, Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'la muhabbet ederek bol bol fotoğraf çekildiler. Program dahilinde gençlere çiğ köfte dağıtımı yapılması ile Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, gençlere hitaben konuşma yaptı. Karadayı, "Bu programlarla sizlerin ne istediğini daha yakından anlama fırsatı yakalıyoruz. Bu çerçeveden baktığımız zaman AK Parti seçimlere uzun yıllardır iktidarda olmanın pratiği ve sorumluluğu ile gidecek. Programa katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederiz. Yeni seçmen birimi, hem ilde hem ilçelerde çalışmalarımıza peyderpey devam edecek" dedi.

"Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir"

İl Başkanı Serkan Yıldırım ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe ne kadar önem verdiğinden bahsederek, "Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir.' Bizler bu düşüncelerle gençlerimizle bol bol bir araya gelmeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti yeni seçmenle bir araya geldi
AK Parti yeni seçmenle bir araya geldi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Seçmen, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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