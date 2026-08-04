AK Parti, Yeni Yol Partisi ile Görüşme Yaptı - Son Dakika
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AK Parti, Yeni Yol Partisi ile Görüşme Yaptı

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Gül ve Yüksel, Yeni Yol Partisi ile terörsüz Türkiye kanun teklifini görüştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yeni Yol Partisi Grubunu ziyaret etti.

Gül ve Yüksel, Meclis'te, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, Yeni Yol Partisi ile Görüşme Yaptı - Son Dakika

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