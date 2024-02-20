AK Parti, yerel seçimler için aday ve üye listelerini teslim etti

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimler için aday, belediye ve il genel meclis üye listelerini seçim kurullarına teslim ettiklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarımızı; belediye ve il genel meclis (asıl, yedek, kontenjan) üye listelerimizi eksiksiz bir biçimde seçim kurullarına zamanında teslim ederek, alındı belgelerimizi aldık. Emek veren arkadaşımıza tesekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA