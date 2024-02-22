AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı, Vefa Yemeği Düzenledi

Politika

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ve eski il ile ilçe yöneticilerinin katıldığı vefa yemeğine katılan Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, iki dönemdir kendisini belediye başkanı olarak seçen Yunusemre halkına vefa borcunun olduğunu ifade ederek, "Vefa borcumuzu ödemek için vizyon projelerimiz ile tekrar yola çıktık." dedi.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından Yunusemre Belediyesinin Muradiye Mahallesi'ndeki sosyal tesislerinde "Kuruluştan Günümüze Teşkilatlar ile Vefa Buluşması" yemeği düzenlendi. AK Parti'nin kuruluşundan günümüze il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan yöneticilerin bir araya geldiği yemeğe, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz ile partililer katıldı.

Vefa yemeğinde söz alan ve AK Parti'nin kurulduğu ilk yıllarda il başkanlığı ile 2 dönem milletvekilliği görevinde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, parti yöneticiliğinden, milletvekilliği ve belediye başkanlığı dönemine kadar kendisine destek veren tüm kesimlere vefa borcunun olduğunu dile getirdi. Çerçi, "Uzun bir yol yürüdük. Ama bu uzun yolda hiç bir zaman 'Yorulduk' demedik. Her zaman vatan, millet için 'Durmak Yok. Yola Devam' dedik. Her zaman bu davanın neferi olduk. Hiç bir zamanda yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza satmadık. 22 yıllık süreçte Manisa'nın tüm ilçeleri olmak üzere, sıkmadığımız el çalmadığımız kapı fethetmediğimiz gönül bırakmadık. 2014 yılından bu yana yürüttüğümüz belediye başkanlığı görevimizde de önemli dostluklar edindik. Kimseyi unutmadık. 2 dönemdir insanımızı nesne olmaktan çıkarıp, özne olarak görüp yürüdüğümüz bu davada tekrar aday gösterildik. Şahsımı iki dönemdir belediye başkanlığı görevine getiren başta partim, dava arkadaşlarım olmak üzere özellikle değerli Yunusemre halkına vefa borcum var. Vefa borcumuzu ödemek ve hizmetlerimizi tamamlamak için artık daha çok çalışmamız gerekiyor. Geçmişten günümüze hep halkın içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacaktır. Bu zamana kadar Yunusemre için bir çok vizyon projeye imzamızı attık ve atmaya da devam edeceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise yemekte yaptığı konuşmada, 'Vefa' kelimesinin bir insan için önemli bir kavram olduğunu ve Mehmet Çerçi'nin bu kavramın en iyi göstergesi olduğunu ifade etti. Yenişehirlioğlu yaptığı konuşmada, "Vefa günümüzde artık unuttuğumuz bir kavram. Ancak toplumumuzda bu kavramı yaşatan çok değerli yapı taşlarımız var. Bunlardan birisi de AK Parti. Dünya yangın yeri olsa bile bir insan için sığınabilecek en güzel liman evidir. Çünkü evine girince vefayı gördüğü için huzur bulur. AK Parti'de bizim evimiz. Biz bu davaya ne kadar hizmet edersek o kadar büyüyor ve güçleniyor. Sayın belediye başkan adayımız Mehmet Çerçi de vefayı çok iyi bilen ve bu davaya en çok gönül veren dostlarımızdan biri. Bulunduğu şehri güzelleştirmenin en güzel yolu onun başına vazifesini bilen, vefayı unutmayan, gönülleri fetheden, kentini, ilçesini vizyonuyla geleceğe taşıyan kişilere emanet etmektir. İşte onlardan biri de, Yunusemre'nin 'Şehrü-Emin'i ise Sayın Mehmet Çerçi'dir. Yunusemre'yi Şehrü- Emini'ne tekrar teslim etmek için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

Düzenlenen yemekte söz alan AK Parti MKYK üyesi Ayşe Nevin Sert ise şöyle konuştu: "AK Parti en büyük siyasi bir harekettir. 11 milyon üyesi ve milletimizin desteği ile 22 yıldır iktidarını sürdürmektedir. Bugünlere uzun ve çileli bir yoldan geldi. Ama bu çileli uzun yolda asla yılmadı ve davasının eri insanlarla hep 'Milletim' dedi. İşte Mehmet Çerçi de davasına ve milletine sevdalı bir insan. Bu nedenle Çerçi başkanımızı tekrar başkan seçeceğiz."

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, 2014 yılından bu yana Yunusemre'nin 87 mahallesine hizmet eden Başkan Çerçi'nin artık ustalık dönemine hazırlandığını ifade ederek, "Geçtiğimiz 10 yıllık süreç içerisinde Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi, ilçemizin 87 mahallesinde önemli hizmetlere imza attı. Başkanımız Çerçi'nin ilk 5 yılı çıraklık, ikinci 5 yılı ise kalfalık dönemiydi. Şimdi artık ustalık dönemini yaşayacak. Önümüzdeki yerel seçimlerin ardından Başkanımız Mehmet Çerçi'nin ustalık döneminde ilçemiz için daha başarılı imza atacağına inanıyorum. Yemeğimize katılan geçmiş dönemdeki yöneticilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yerel seçimlerde kazanan yine AK Parti olacak. Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesine sahip çıkmak için canla başla çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yemeğe katılan AK Parti'nin Manisa'da önceki dönem il ve ilçe yöneticileri toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA