AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan\'dan Seçim Açıklaması

Politika

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde bir açıklama yaptı.

İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "Omuz omuza verince yol mu dayanır" diyerek, partinin kuruluşundan bugüne görev yapmış olan tüm İl Başkanları ile birlikte inançla yürüdükleri yolda hazır ve kararlı olduklarını ifade etti. "Önce Zonguldak" şiarı ile liderlerinin ve partisinin yanında durduklarını belirten Çağlayan, tüm Zonguldaklıları şehrin daha ileri gitmesi için sahaya çıkmaya çağırdı.

Mustafa Çağlayan, hangi partiye gönül vermiş olursa olsun, tüm hemşerilerini Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan'a destek vermeye davet ettiğini söyledi. Çağlayan şu ifadelere yer verdi:

"Omuz omuza verince yol mu dayanır. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış olan Kıymetli İl Başkanlarımızla Maziden Atiye İnandığımız yolda yürüyoruz. Hazırız ve Kararlıyız diyerek Önce Zonguldak şiarıyla Liderimizin ve partimizin yanında dimdik duruyoruz. Partimize bugüne kadar güç veren, emek veren, gönül veren tüm hemşerilerimizi de, şehrimizin daha ileri gitmesi için sahaya davet ediyorum. Hangi partiye gönül vermiş olursa olsun tüm hemşerilerimizi de şehrimiz için Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayımız Sayın Ömer Selim Alan'a destek olmaya davet ediyorum." - ZONGULDAK