AK Partili Acar, Türkiye Yüzyılı'nın 2023'te kampanya sloganı olmadığını savundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyıla ilişkin hedeflerini, iddiasını ve gelecek perspektifini ifade eden Türkiye Yüzyılı'nı günlük siyasi tartışmaların bir malzemesi haline getirmeye çalışmak beyhude ve hatta bedbaht bir girişimdir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı ifadesinin 2023'te kampanya masasında bulunmuş bir slogan olmadığını ve hatta çok ötesinde; kökleri daha da eskilere uzanan bir Türkiye idealinin adı olduğunu belirtti. Acar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız henüz 2010'da '21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak' diyordu. 2013'te ise '21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır. Biz hükümet olarak bunu hedefliyoruz' diyerek açık bir gelecek tasavvuru çizdi. 2022 yılına gelindiğinde, 'Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını, Türkiye Yüzyılı ülküsü ile başlattığımız büyük atılımın sembolü haline getirmek istiyoruz' sözleriyle önümüzdeki asrın vizyonunu ortaya koydu. 2023'te yapılan ise yıllardır ortaya konulan bu siyasi iddiayı güçlü bir iletişim çerçevesiyle milletimize anlatmaktı. Meseleyi bir reklam sloganına, bir kampanyaya ya da birkaç aylık seçim sürecine sığdırmak; bu fikrin geçmişini de taşıdığı siyasi iddiayı da ıskalamaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyıla ilişkin hedeflerini, iddiasını ve gelecek perspektifini ifade eden Türkiye Yüzyılı'nı günlük siyasi tartışmaların bir malzemesi haline getirmeye çalışmak beyhude ve hatta bedbaht bir girişimdir. Böylesine büyük bir vizyonu ve ideali, bir kampanyaya indirgemek ve kendilerince altını boşaltmaya çalışmak; ancak siyaseti pazarlama kampanyası sanan çapsız bir muhalefetin işi olabilir. Yine ve yine Tebrikler."