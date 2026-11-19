AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görünen 7 bin 784 araç içerisindeki 3 bin 565 araç ortalıkta yok. Kimde olduğu, nerede olduğu belli değil, kayıtları yok." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümet aleyhine çok sayıda yalan haberin bazı basın ve yayın organları üzerinden servis edildiğini ve bu haberlerle vatandaşların yanlış yönlendirildiğini savundu. Bu yalan haberlerden birinin kamuda kullanılan makam araçlarının sayısına ilişkin yapıldığını söyleyen Yıldırım, "Türkiye'de 130 bin makam aracının olduğu, hükümetin bir taraftan 'tasarrufa gideceğiz' dediği, diğer taraftan ise her geçen yıl makam araç sayısının arttığı" yönünde gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının kamuda kullanılan araç verilerini paylaşan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu verilere göre 130 bin aracın yüzde 70'i güvenlik ve savunma amaçlı kullanılıyor. Yani 80 bin araç savunma ve güvenlik amaçlı alınan araçlardır. Polisimiz, askerimiz ve jandarmamızın kullandığı araçlardır. Yaklaşık yüzde 8'i yani 10 bin 225 araç da Sağlık Bakanlığı bünyesinde vatandaşlarımıza sunulan ambulans, hasta taşıma ve diğer araçların da içinde olduğu araçlardır. Yüzde 6'sı, yani 7 bin 186 araç da tarım ve ormancılık alanında kullanılan araçlardır. Yüzde 6'lık diğer kısmı ise eğitim hizmetlerinde kullanılıyor. Yani 7 bin 519 araç da milyonlarca öğrencisi ve yüzbinlerce öğretmeni olan eğitim sahasında kullanılıyor. Kalan yaklaşık yüzde 4'lük kısmı olan 4 bin 882 araç ise adalet hizmetlerinde kullanılıyor. 15 bin 181 araca denk gelen yüzde 10'luk kısmı ise diğer kamu hizmetlerinde kullanılıyor. Yani makam aracı olarak kullanıldığı iddia edilen araç sayısı, toplam kamu taşıt sayısının yüzde 1,67'sine tekabül ediyor."

Adem Yıldırım, bu rakam üzerinden devletin töhmet altında bırakıldığını ve ülkenin dışarıya şikayet edildiği haberlerin servis edildiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki araç sayısına ilişkin bilgiler de paylaşan Yıldırım, 2019'da bin 857 araçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bugünkü Yeni Parti'ye devrettiklerini, 6 yıllık zaman içerisinde bu rakamın 7 bin 784 araca çıktığını aktardı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldırım, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görülen 7 bin 784 aracın içerisindeki 3 bin 565 araç ortalıkta yok. Kimde olduğu, nerede olduğu belli değil, kayıtları yok. Araçlardan bir tanesi şimdi Yeni Parti Grup Başkanvekili olan Gökhan Günaydın'da çıkmıştı. Gökhan Günaydın, aynı aracı kullanıyor mu? Yoksa plakasını mı değiştirdi? Bilmiyoruz, bunu Gökhan Bey'in açıklaması lazım. Birini bulduk geriye kalan 3 bin 564 araç nerede? Bunun cevabını bekliyoruz."