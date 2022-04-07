AK Partili Aydemir: "Erzurum'da Özbekistan konsolosluğu açılması talebinde bulunduk" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Aydemir: "Erzurum'da Özbekistan konsolosluğu açılması talebinde bulunduk"

07.04.2022 12:54
AK Partili Aydemir: "Erzurum'da Özbekistan konsolosluğu açılması talebinde bulunduk"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Erzurum'a konsolosluk açılması için talepte bulunduklarını bildirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Erzurum'a konsolosluk açılması için talepte bulunduklarını bildirdi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinden bir heyet olarak Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ettiklerini belirtti.

İbrahim Aydemir, Türkiye ile Özbekistan arasında yaklaşık 3 milyar 600 milyon civarında bir ticaret hacminin olduğunu, bu hacmin 10 milyara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Özbekistan Büyükelçiliğinin Türkiye'de 81 vilayetin 56'sını ziyaret ederek bölgelerin ticaret hacmine yönelik bir araştırma yaptıklarını dile getiren Aydemir, "Bu görüşmede biz de Erzurum ile ilgili görüşlerimizi söyledik. Erzurum'daki kış sporlarının önemini anlattık. Erzurum'daki havaalanı Türkiye'deki havaalanları içerisinde her türlü hava koşulları içerisinde uçakların inip ve kalkacağı ilk üç havaalanı arasında yer alıyor. Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisinden Erzurum'a konsolosluk talebimizi ilettik. Yakın zamanda konsolosluk açılmasının önünü açacak gayretler olacaktır. " diye konuştu.

Aydemir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 15 bin Suriyelinin Bartın'da seçmen listesine kayıt edildiği yönündeki iddialarına da cevap vererek, "Siyaseti bu kadar ucuzlatmamak lazım. İpe sapa gelmez iddiaları Türkiye'nin gündemine getiriyorsunuz, bu kadar da olmaz. Milletin aklıyla dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ise düzenlediği basın toplantısında altı muhalefet partisinin toplantılarına ilişkin görüşlerini anlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | AK Parti'li Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız, her şeyi istişare ederek yapıyor' Son dakika haber | AK Parti'li Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız, her şeyi istişare ederek yapıyor' Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu

İbrahim Aydemir, Özbekistan, Erzurum, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Aydemir: 'Erzurum'da Özbekistan konsolosluğu açılması talebinde bulunduk' - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Birlikte iş yapmak için çağırdıkları Şırnaklı işadamını kaçırdılar, 400 bin dolar fidye istediler
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 13:01:42. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Aydemir: "Erzurum'da Özbekistan konsolosluğu açılması talebinde bulunduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement