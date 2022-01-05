AK Partili Çakır: "CHP'nin bitmeyen din düşmanlığı devam ediyor" - Son Dakika

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Maalesef CHP'nin bitmeyen din düşmanlığı devam ediyor. Neredeyse tamamı Müslüman olan bir ülkede Kur'an-ı Kerim eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak değerlendirmek, CHP zihniyetinin değişmeyeceğinin göstergesidir." dedi.

Çakır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İzmir Adliyesine yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı, şehadetlerinin 5'inci yılında rahmetle andı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 4-6 yaş Kur'an kurslarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Çakır, "Maalesef CHP'nin bitmeyen din düşmanlığı devam ediyor. Neredeyse tamamı Müslüman olan bir ülkede kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak değerlendirmek, CHP zihniyetinin değişmediğinin ve değişmeyeceğinin göstergesidir." diye konuştu.

Çakır, Diyanetin okul öncesi eğitim vermesini eleştirip, "çağ dışı" diyerek dini aşağılayanların, utanmadan bir de helalleşmekten bahsettiğini belirterek, "İslam ahlakından zerre kadar pay almayanlar, İslam'ı ahlaksızlıklarının örtüsü haline getirmeye devam ediyor. Biri CHP'nin değiştiğinden mi bahsetmişti? Buyurun gerçek CHP budur. Neymiş, bu okullarda 'bilim yokmuş.' Bunlar maalesef tarihi de bilmiyorlar. Orta Çağ'dan söz edenlerin çoğu aslında İslam'ı kastederler; Orta Çağ'ı kapatıp, yeni bir çağı başlatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı bilmezler." değerlendirmesinde bulundu.