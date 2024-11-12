AK Partili gençler Saruhanlı ve Sarıgöl'de başkanlarını seçti - Son Dakika
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Politika

AK Partili gençler Saruhanlı ve Sarıgöl'de başkanlarını seçti

AK Partili gençler Saruhanlı ve Sarıgöl\'de başkanlarını seçti

AK Parti Gençlik Kollarının ilçelerdeki kongreleri başladı.

12.11.2024 12:07  Güncelleme: 12:08
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AK Parti Gençlik Kollarının ilçelerdeki kongreleri başladı. İl genelinde ilk olarak Saruhanlı ve Sarıgöl'de 7. Olağan Genel Kurullarını yaptıklarını belirten AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Av. Mücahit Ömer Can Temizel, Türkiye'nin en güçlü gençlik hareketinin AK Parti Gençlik Kolları olduğunu söyledi.

Saruhanlı'da Serdar Yaralı Kültür Merkezi'nde, Sarıgöl'de AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen Gençlik Kolları kongreleri, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Mücahit Ömer Can Temizel, AK Parti Manisa İlçe Gençlik Kolları kongrelerinin Saruhanlı ve Sarıgöl ilçeleriyle başladığını belirterek, AK Parti Gençliğinin kökünün mazide, gözünün atide olan Türkiye'nin en güçlü gençlik hareketi olduğunu söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları'nın gençlik enerjileriyle geleceğe ve Manisa'ya yön verecek bir gençlik olduğunu dile getiren Temizel, "Bu coşku, bugün burada gördüğümüz heyecan bir kez daha göstermiştir ki, Gençlerin ve Gençliğin Partisi AK Parti'dir. Gençlerin lideri, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu zamana kadar teşkilatımızda görev almış tüm abilerime, kardeşlerime teşekkür ediyor, göreve yeni gelen arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

Kongrelere, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Pırıl Özçelik, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yasemin Ulgaç, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kalfa Kaplan, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan kongrelerde, Saruhanlı Gençlik Kolları Başkanı Furkan Uzundal ve Sarıgöl Gençlik Kolları Başkanı Ali Kırlı oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili gençler Saruhanlı ve Sarıgöl'de başkanlarını seçti - Son Dakika

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