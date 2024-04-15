AK Partili İl Genel Meclisi üyesi, bir oy farkla il genel meclisi başkanlığına seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından yaşanan il genel meclisi seçimlerinde AK Partili üye Bülent Ozan, il genel meclisi üyelerinin 10'unun oyunu alarak yeni dönemde il genel meclisi başkanı oldu.
Rakibi CHP'li Yılmaz Zengin ise dokuz oy aldı. - KIRŞEHİR
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İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin tarihi ve gerginliklerin sebepleri, İran'ın Filistin davasına destek vermesi, İsrail'in İran'a yönelik düşmanlık, İki ülke arasındaki 'örtülü savaş'ın detayları ve son gelişmeler.
Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.
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