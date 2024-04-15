AK Partili İl Genel Meclisi üyesi, bir oy farkla il genel meclisi başkanlığına seçildi.

İran ve İsrail Arasındaki İlişkiler: Geçmişten Günümüze 'Örtülü Savaş'

İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin tarihi ve gerginliklerin sebepleri, İran'ın Filistin davasına destek vermesi, İsrail'in İran'a yönelik düşmanlık, İki ülke arasındaki 'örtülü savaş'ın detayları ve son gelişmeler.