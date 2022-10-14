AK Partili Erol Kavuncu: "Bundan sonra hiç kimse yalan üzerine bina inşa edemeyecek, yaptığının karşılığını görecek" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Erol Kavuncu: "Bundan sonra hiç kimse yalan üzerine bina inşa edemeyecek, yaptığının karşılığını görecek"

14.10.2022 13:48

AK Partili Erol Kavuncu: "Bundan sonra hiç kimse yalan üzerine bina inşa edemeyecek, yaptığının karşılığını görecek" AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye Büyük Millet Mecilisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen sosyal...

AK Partili Erol Kavuncu: "Bundan sonra hiç kimse yalan üzerine bina inşa edemeyecek, yaptığının karşılığını görecek"

ÇORUM - AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye Büyük Millet Mecilisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen sosyal medya yasası ile ilgili açıklamada bulunarak, "Bundan sonra hiç kimse yalan üzerine bir bina inşa edemeyecek. Yaptığının, söylediğinin, hakaretlerinin karşılığını görecek" dedi.

"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'nın açılışına katılan milletvekili Erol Kavuncu, yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün gece millet adına en önemli yasama faaliyetlerinden birisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kavuncu, "İnsanlığın, insanların, çocukların dipsiz kuyularda yok edildiği internet mecrasında son 15-20 yıldır, belki 30 yıldır insanlığın gündemine gelmişti ve ciddi boşluklar vardı bütün dünyada. Birleşmiş Milletlere üye olan 200 küsür ülkenin yüzde 90'ında henüz yasal düzenleme yok. Bir gelenek oluşmamıştı. Aylardır devam eden hazırlık sonrasında 2 haftadır TBMM'de çok büyük engellemelere rağmen, çok büyük sıkıntılara, kavgalara varan, meclisin kapatılmasına kadar giden tartışmalara rağmen Allah'a hamdolsun dün gece çocuklarımızı, gençlerimizi, ailemizi internetin 'kötülüklerinden' koruyacak yasal bir düzenleme hayata geçirildi. Basın Kanunu ve halk arasındaki Dezenformasyonu Önleme Kanunu. Yani bundan sonra inşallah hiç kimse yalan üzerine bir bina inşa edemeyecek. Yaptığının, söylediğinin, hakaretlerinin karşılığını görecek. En değerli varlığımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımız üzerinden bizim neslimizi mahvetme noktasında kararlar alamayacak" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda AK Parti'li Yayman: 'Asla yasaklama veya sansür yasası getirmiyoruz' AK Parti'li Yayman: 'Asla yasaklama veya sansür yasası getirmiyoruz'
Kaynak: İHA

Milletvekili, Erol Kavuncu, AK Parti, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Erol Kavuncu: 'Bundan sonra hiç kimse yalan üzerine bina inşa edemeyecek, yaptığının karşılığını görecek' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Erol Kavuncu: "Bundan sonra hiç kimse yalan üzerine bina inşa edemeyecek, yaptığının karşılığını görecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement