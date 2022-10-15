AK Partili Kavuncu; "Bundan sonra hiç kimse yalan üzerine bina inşa edemeyecek, yaptığının karşılığını görecek"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye Büyük Millet Mecilisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen sosyal medya yasası ile ilgili açıklamada bulunarak, "Bundan sonra hiç kimse yalan üzerine bir bina inşa edemeyecek. Yaptığının, söylediğinin, hakaretlerinin karşılığını görecek" dedi.

"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'nın açılışına katılan milletvekili Erol Kavuncu, yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün gece millet adına en önemli yasama faaliyetlerinden birisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kavuncu, "İnsanlığın, insanların, çocukların dipsiz kuyularda yok edildiği internet mecrasında son 15-20 yıldır, belki 30 yıldır insanlığın gündemine gelmişti ve ciddi boşluklar vardı bütün dünyada. Birleşmiş Milletlere üye olan 200 küsür ülkenin yüzde 90'ında henüz yasal düzenleme yok. Bir gelenek oluşmamıştı. Aylardır devam eden hazırlık sonrasında 2 haftadır TBMM'de çok büyük engellemelere rağmen, çok büyük sıkıntılara, kavgalara varan, meclisin kapatılmasına kadar giden tartışmalara rağmen Allah'a hamdolsun dün gece çocuklarımızı, gençlerimizi, ailemizi internetin 'kötülüklerinden' koruyacak yasal bir düzenleme hayata geçirildi. Basın Kanunu ve halk arasındaki Dezenformasyonu Önleme Kanunu. Yani bundan sonra inşallah hiç kimse yalan üzerine bir bina inşa edemeyecek. Yaptığının, söylediğinin, hakaretlerinin karşılığını görecek. En değerli varlığımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımız üzerinden bizim neslimizi mahvetme noktasında kararlar alamayacak" diye konuştu. - ÇORUM