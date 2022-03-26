AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan Millet Bahçesi açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan Millet Bahçesi açıklaması

26.03.2022 17:35
AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan Millet Bahçesi açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bergama Millet Bahçesi ihalesinin en kısa zamanda yeniden yapılacağını bildirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bergama Millet Bahçesi ihalesinin en kısa zamanda yeniden yapılacağını bildirdi.

Nasır, İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ilçede Belediye Başkanı Hakan Koştu ile basın toplantısı düzenledi.

Bergama Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Nasır, "Sosyal yaşam alanlarının yok denecek kadar az olduğu Bergama'nın tam kalbinde yapılacak olan Millet Bahçesi için 11 Ağustos 2021 tarihinde yapılan ihale için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Ancak gelinen noktada yüklenici firma, işe zamanında başlayamadığı için sözleşmeyi feshetti. Siyasi saiklerle hareket eden CHP milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı, CHP Bergama ilçe teşkilatı, CHP Belediye Meclis üyeleri topyekun bu hizmetin Bergama'ya yapılmasını önlemek için çaba harcadılar." diye konuştu.

CHP teşkilatının açtığı davalar nedeniyle işin zamanında başlayamadığını savunan Nasır, ihalenin en kısa zamanda yeniden yapılacağını aktardı.

"Millet Bahçesi'nin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacaktır" ifadelerini kullanan Nasır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca için istediğini Bergama için de istemesi gerektiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi artık, Birleşmiş Milletler Güvensizlik Konseyi haline dönmüştür' AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi artık, Birleşmiş Milletler Güvensizlik Konseyi haline dönmüştür' AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir! AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan Millet Bahçesi açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Hamilelik videolarından kazandığı para dudak uçuklattı! Gelen eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi
17:53 İndirimi duyan koştu! 259 TL'lik halılar 49 TL'ye satılınca izdiham yaşandı
17:48 ÇBK Mersin tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı! Takım koçunun gözyaşları sosyal medyada gündem oldu
17:21 Mahalle sakinleri her yerde otomobillerini çizen kişiyi arıyordu! Gerçek güvenlik kamerası görüntüleriyle anlaşıldı
17:17 Anneye tepki yağıyor! 7 yaşındaki oğlunun harçlığından fatura parası kesti
17:03 Önder Karaveli'nin Beşiktaş idmanındaki görüntüsü dikkat çekti! Tel örgülerin arkasından böyle izledi
16:59 İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avlamak yasaklandı
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 18:20:22. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan Millet Bahçesi açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement