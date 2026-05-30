AK Parti'nin 25 yıllık başarı sırrı: Birlik ve tevazu

30.05.2026 18:26
AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin, partinin 25 yıllık başarısının temelinde birlik, beraberlik, tevazu ve vatandaşla kurulan güçlü bağın olduğunu belirtti. Muhalefetteki iç tartışmalara dikkat çeken Şahin, AK Parti’nin en büyük gücünün kardeşlik ve meseleleri çözme iradesi olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi başarısının temelinde birlik, beraberlik, tevazu ve vatandaşla kurulan güçlü bağın bulunduğunu söyledi.

Parti teşkilatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Şahin, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana milletle iç içe bir siyaset anlayışı benimsediğini belirterek, vatandaşlarla kurulan samimi ilişkinin partinin en önemli gücü olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilatların her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu 25 yıllık süreç içerisinde halkımızın bize yönelik ortaya koymuş olduğu teveccüh açısından sarsılmaz sırrın şu olduğu kanaatindeyim; vatandaşımıza başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere teşkilatlarımızla birlikte kapımızı sürekli açık tuttuk" dedi.

Hiç kimseye kibirle yaklaşmadıklarını ve tevazu anlayışıyla hareket etmeye gayret ettiklerini belirten Şahin, teşkilat yapısındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Muhalefet partilerinde yaşanan iç tartışmalara da değinen Şahin, "Aramızdaki uhuvveti koruduk. Muhalefetin bugün içerisine düştüğü tabloya baktığımızda, bizim en büyük gücümüzün muhabbetimiz, kardeşliğimiz ve meseleleri suhuletle çözebilme irademiz olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatlarının en zorlu dönemlerde dahi çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü kaydeden Şahin, il ve ilçe danışma toplantılarının yanı sıra büyükşehirlerde mahalle danışma toplantılarının da düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Şahin, teşkilatların başarısının temelinde manevi motivasyonun bulunduğunu belirterek, "Sarsılmaz sırrımızın bu manevi motivasyon olduğunu düşünüyorum. Hele hele Karabük'te şimdiye kadar ortaya koyduğumuz başarıların en büyük pay sahibinin de bu anlayış olduğu kanaatindeyim" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
