AK Partili Sürekli, CHP'nin deprem konutlarına ilişkin açıklamalarını eleştirdi - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'nin deprem konutlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Konutlar orada, gidip baksınlar. Üstlerine düşeni yapmaktan kaçmak için de çamur atmasınlar." dedi.

Sürekli yaptığı yazılı açıklamada kendi sorumluluklarından kaçma yolları arayanların deprem konutlarının teslim edilmediği yönündeki açıklamalarda bulunduğunu ancak İzmir halkının her şeyi gördüğünü belirtti.

İktidarları döneminde İzmir'de çevre ve şehircilik alanında 23 milyarlık yatırım ve destek sağladıklarını, devam etmekte olan 5 milyar liralık dönüşüm için inşaatın sürdüğünü bildiren Sürekli, şunları kaydetti:

"Depremin 1,5 yılı dolmadan mağdurlara yeni evlerinin anahtarlarını teknik kontrollerini de hızla tamamlayarak teslim etmeye başladık. Konutlar orada, gidip baksınlar. Üstlerine düşeni yapmaktan kaçmak için de çamur atmasınlar. Tümüyle kurusıkı olan bu açıklamalarla bir yere varamazlar. Çünkü pratikle örtüşmüyor. Attıkları taş, bir kuş dahi ürkütmez. Depremzedelerimizin yaralarına ne kadar sürede ve ne kadar merhem olduğumuzu herkes görüyor. Kendilerine 'Biz ne yaptık?' sorusunu sormaları gerekirken, merkezi idare ile çözüm ortaklığı içinde bu hayati meselenin üzerine gitmeleri gerekirken yine en iyi bildikleri işe soyunuyorlar, algı yönetmek."

Sürekli, yeni büyükşehir belediye binasıyla ilgili somut adım atılamadığını, yer, tarih ve planlamanın ortada olmadığını kaydederek depremde hasar gören binalar için alınan emsal artışı kararının da TMMOB ile yapılan gizli ittifakla dava konusu edildiğini savundu.