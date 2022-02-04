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AK Partili Sürekli'den "cezalandırılıyoruz" söylemine tepki - Son Dakika

AK Partili Sürekli'den "cezalandırılıyoruz" söylemine tepki

04.02.2022 14:41
AK Partili Sürekli'den "cezalandırılıyoruz" söylemine tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li belediyelerin "cezalandırılıyoruz" söylemleriyle ajitasyon yaptıklarını, hükümetin verdiği desteklerin ortada olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li belediyelerin "cezalandırılıyoruz" söylemleriyle ajitasyon yaptıklarını, hükümetin verdiği desteklerin ortada olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Buca'da "Dünden bugüne yol arkadaşlarımızla istişare ve değerlendirme toplantısı" kapsamında partinin eski ve yeni yöneticileri ve meclis üyeleri bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Başkanı Sürekli, nutuklarla yol alan değil vefaya ve istişareye değer vererek büyüyen bir parti olduklarını söyledi.

"Hedefimiz belli. 2023'te liderimizi yine Cumhurbaşkanı seçtirecek ve 2024'te başta İzmir olmak üzere birçok yerde yerel hizmet kabusuna son vereceğiz." ifadelerini kullanan Sürekli, CHP'li belediyelerin "cezalandırılıyoruz, engelleniyoruz" söylemleriyle ajitasyon yaptıklarına dikkat çekti.

Sürekli, şunları kaydetti:

"Bir teranedir gidiyor. 'Cezalandırılıyoruz engelleniyoruz' diye diye helak oldular. Ne zaman bir işe başlayamasalar, bir işi bitiremeseler ya da ellerine yüzlerine bulaştırsalar aynı klasik söyleme sığınıyorlar. Belediyelerin katkı payı artışları ortada Buca Metrosu, Yeşillik Caddesi, Özkanlar Pazaryeri, Buca Cezaevi için verdiğimiz destekler ortada. Bıraksınlar artık bu ajitasyonu demagojiyi, iş yapsınlar."

Sürekli, dünyada yaşanan ekonomik dalgalanma ve Türkiye'nin aldığı önlemlere ilişkin ise zor bir dönemden geçildiğini bugüne kadar hiçbir dalgalanmanın altında kalmadıklarını anlattı.

Kamuoyunun gündeminin elektrik faturaları olduğuna işaret eden Sürekli, "Elektrikte kademeyi 150 kilovattan 210 kilovata çıkardık. 2 milyon 100 haneye elektrik yardımı yapıyoruz. Bu konuda da yine vatandaşımızın yanında olacağız, yardımlarımız artacak. İyi günde de kötü günde de safları sıklaştıracağız. El birliği ile aşamayacağımız sorun yok." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Sürekli'den 'cezalandırılıyoruz' söylemine tepki - Son Dakika


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