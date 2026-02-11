AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi

AK Partili Tayyar\'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
11.02.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Partili Şamil Tayyar, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi'nin de İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından başlayan tartışmalarla ilgili dikkat çekici bir yorumda bulundu. Tayyar, "Burada üzerinde durulması gereken nokta, yasamanın kaybettiği irtifadır. Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur. Yürütmenin işleyişinde taşlar yerine otururken, yasamanın da başkanlık modelinin ruhuna uygun şekilde yeniden yapılandırılması şarttır." dedi.

Kabine'de sürpriz değişiklikler yaşandı. Akın Gürlek Adalet Bakanı olurken, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanı olarak atandı. Yeni atamalarla birlikte muhalefet kanadından eleştiriler geldi.

"ATAMALAR, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN RUHUNA UYGUN"

AK Partili Şamil Tayyar ise tartışmalarla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tayyar şunları söyledi: "Bir başsavcı ve valinin, bakan olarak atanması eleştiriliyor. Parlamenter sistemde olsaydık bazı eleştirilere ben de katılırdım. Oysa bu atamalar, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygundur.

Seçilmiş başkan, millet nezdinde asli sorumludur, tüm bakanlar adına yürütmenin başı olarak sandıkta hesabı kendi verir. Siyasal riski üstlenendir, haliyle karar verici kendisidir.

"MİLLETVEKİLLERİNİN HİÇBİR HÜKMÜ YOK"

Burada üzerinde durulması gereken nokta, yasamanın kaybettiği irtifadır. Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur. Yürütmenin işleyişinde taşlar yerine otururken, yasamanın da başkanlık modelinin ruhuna uygun şekilde yeniden yapılandırılması şarttır.

"DAR BÖLGE SEÇİM SİSTEMİNE GEÇİLMELİ"

ABD'de olduğu gibi dar bölge seçim sistemine geçilmeli, millet iradesinin en güçlü şekilde sandığa yansıyacağı bu modelde güçlü vekillerin meclise giriş yolu açılmalıdır. Bürokratik oligarşinin imtiyazlı sınıflarını korumak için vekillere biçtiği 'tayin, terfi, atama' gibi itibarsızlaştırıcı torpil düzeneği kaldırılmalı, vekiller anayasada olduğu gibi sadece denetim ve yasama işlevini yerine getirmelidir.

"SOKAKTA SADECE VEKİLLER DEĞİL BAKANLAR DA OLMALI"

Vatandaş sorunlarını mecliste değil bakanlıklarda çözmeye çalışmalı, bakanlıklar buna göre yapılandırılmalıdır. Sokakta sadece vekiller değil bakanlar ve bürokratlar da olmalıdır. Aksi halde yetkinin bürokraside olduğu, hesabı vekillerin verdiği model, siyaseti tüketir, bürokratik oligarşiyi hortlatır.

Mevcut işleyişte; davul siyasinin omzunda, tokmak bürokratın elindedir, yetkiyi bürokrat kullanmakta, hesabı vekil ödemektedir. Bu paradoks düzeltilmezse nihai aşamada faturayı toptan yürütmenin başı öder. Naçizane…"

AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi

İçişleri Bakanı, Şamil Tayyar, Akın Gürlek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Higuhita Higuhita:
    Bu kadar fazla millet vekili ülkeye yüktür.Yarıyarıya düşürülmelidir. 16 1 Yanıtla
    1234 1234:
    yarida fazla 200 yeterli katiliyorum aynen 16 0
  • 1234 1234:
    millet vekillerinin bi hükmü yaksa neden bir dönem mv li olupda ölene kadar emekli maaşi aliyorlar ... 15 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    madem atamalar tek kişi tarafından yapılacak tek kişi seçelim o seçsin bakanları bu kadar vekil neyi temsil ediyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
İçişleri Bakanlığı’na atanan Mustafa Çiftçi kimdir İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?
Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Kanada’da liseye silahlı saldırı En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı

20:45
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’la son mesajlaşmasını paylaştı
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı
19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:16
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
15:39
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 21:10:01. #7.11#
SON DAKİKA: AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.