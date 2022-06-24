AK Partili Turan: "Eğer yanındakilerin gökyüzüne baktıklarında gördükleri helikopter değilse, UFO muydu?" - Son Dakika
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AK Partili Turan: "Eğer yanındakilerin gökyüzüne baktıklarında gördükleri helikopter değilse, UFO muydu?"

24.06.2022 12:43
AK Partili Turan: "Eğer yanındakilerin gökyüzüne baktıklarında gördükleri helikopter değilse, UFO muydu?"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Marmaris yangınında helikopter olmadığı iddialarına tepki göstererek, "Eğer yanındakilerin gökyüzüne baktıklarında gördükleri helikopter değilse, UFO muydu?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Marmaris yangınında helikopter olmadığı iddialarına tepki göstererek, "Eğer yanındakilerin gökyüzüne baktıklarında gördükleri helikopter değilse, UFO muydu?" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'de AK Parti Yenice İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Marmaris yangınında helikopter olmadığı iddialarına da tepki gösteren Turan, "İsterdik ki ana muhalefet partisi siyaset ve demokrasi adına değer üretsin ama ürettikleri tek şey yalan ve iftira. 90 yıllık bir partinin bu ülkeye farklı şeyler vermesi beklenir. Siyaseti yalandan ibaret zannedenlere elbette milletimiz en güzel cevabı verecektir. Bu millet sizden yalan değil, üreten, demokrasiye, Türkiye'nin geleceğine katkı veren bir siyaset bekliyor. Yalanı bu kadar magazinleştiren bir anlayış dünyanın hiçbir yerinde yok. Yalana endeksli, iftiraya güdümlü, hakarete ve tehdide meyilli bir siyasi ahlakı bu topraklar sahiplenmez. Bu tarz, milletimizde karşılık bulmaz. İktidarıyla, muhalefetiyle tüm siyasi partiler olarak bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar çerçevesinde ülkemizde siyaset yapılmalı, bu ülke de bu millet de asgari bu seviyeyi hak ediyor. Hangi açıklamalarına baksak bir yalan dizisi karşımıza çıkıyor. Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp okuyacağını söylediler, yalan çıktı. 'Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan sattılar' iddiasını ortaya attılar, yalan çıktı" dedi.

"Orman yangınında uçak ve helikopter olmadığını söylerken tepesinde helikopterler uçuyordu"

Turan, konuşmasının devamında ise, "Daha önce görev yapan milletvekillerinin, başbakanların, Meclis başkanlarının ve cumhurbaşkanlarının emekli maaşları için atılan adımı, 'Cumhurbaşkanı zam istiyor' algısıyla yaymaya çalıştılar. Oysa bundan yararlanan Kılıçdaroğlu dahil, çok sayıda CHP'li eski milletvekili vardı. Daha önce 'Deprem bölgesine gittim, bir tane Kızılay çadırı görmedim' demişti. Halbuki arkasında Kızılay çadırı vardı. Şimdi de Marmaris'te devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduğu, dünyaya örnek olacak şekilde ivedi ve organize bir şekilde müdahalede bulunduğu orman yangınında uçak ve helikopter olmadığını söylerken tepesinde helikopterler uçuyordu, etrafındakiler de başlarını yukarıya doğru çevirmişti. Eğer yanındakilerin gökyüzüne baktıklarında gördükleri helikopter değilse, UFO muydu? Güler misin ağlar mısın? Orman Genel Müdürlüğü, 27 uçak, 14 helikopter olmak üzere toplamda 41 hava aracıyla yangına müdahale edildiğini açıkladı. Bu, canları pahasına yangınla mücadele eden kahramanlarımıza da haksızlık. Kimsenin moral ve motivasyonlarını bozmaya hakkı yok. Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu, ancak bunların yüzü bile kızarmıyor" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Turan: 'Eğer yanındakilerin gökyüzüne baktıklarında gördükleri helikopter değilse, UFO muydu?' - Son Dakika

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