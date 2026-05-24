AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Sel afetini yaşayan tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar, zararları karşılanacaktır"

24.05.2026 19:11  Güncelleme: 19:14
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'daki sel felaketinde Asi Nehri'nin debisinin normalin 9 katına çıktığını belirterek, vatandaşların zararlarının karşılanacağını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'da yaşanan sel afetinin ardından incelemelerde bulundu. Asi Nehri'nin debisinin selde normalinden 9 kat daha fazla akmasının afetin büyüklüğünü gösterdiğini ifade eden Yayman, vatandaşların zararlarının karşılanacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, beraberindeki heyetle Hatay'da selden etkilenen Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde incelemelerde bulundu. Selde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan heyet, Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'ndeki temizlik çalışmalarını da yerinde inceledi. Yayman, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Sel afetini yaşayan tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hiç kimsenin zarar ziyanı boşa gitmeyecektir ve onlar karşılanacaktır"

Asi Nehri'nin debisinin selde normalinden 9 kat daha fazla akmasının afetin büyüklüğünü gösterdiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, "Kurban Bayramı öncesi böylesine bir acının yaşanması gerçekten bizim yüreklerimizi dağladı. Acımız büyük, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biraz önce taziye evlerini vekillerimizle ve heyetle tek tek gezdik ve taziyelerimizi bildirdik. Samandağ'a gelmeden önce Antakya Mahallemizde, Dağ Mahallelerimizde vatandaşlarımıza ziyaretlerde bulunduk. Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını ilettik. Hatay gerçekten inanılmaz bir afet yaşadı. Ben bir Hatay'ın evladı olarak tüm vekillerimizle biraz önce de konuştuk. Biz Asi Nehri'ni hiç bu kadar heybetli, hiç bu kadar yüksek bir debide görmemiştik. Ben 57 yaşındayım. Bu Asi Nehri çok cılız akardı ama biraz önce DSİ Genel Müdür Yardımcımızın ifadesinde 9 katına çıkmış olan bir debiden bahsediyoruz. Bu tabii gerçekten afet sınırlarını da aşan bir durum oluşmuştu. Afetin olduğu andan itibaren devletimiz ve belediyelerimiz tedbirlerini aldılar, yolları kapatarak aslında çok daha büyük bir afeti ve acıyı önlemiş oldular. Samandağlıların acısı, Hatay'ın acısı, Türkiye'nin acısı bizim acımızdır. Kurban Bayramı'ndan önce böylesine bir acının yaşanması gerçekten bizim yüreklerimizi dağlamıştır. Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla gerekli envarter çalışmaları için bakanlıklarımız çalışmalar yapıyor. Bu konuda bir ihmal veya hata varsa bunun üzerine sonuna kadar gidilecektir. Hatay'ımız için Asi Nehri'nin debisi tam 9 kat atmıştır ve bu da zaten büyük bir kıyamettir. Hatay'ımıza geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yeniden kalkacaktır. Depremden, yangınlardan sonra sel afeti de yaşamıştır. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hiç kimsenin zarar ziyanı boşa gitmeyecektir, onlar karşılanacaktır ve inşallah bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
