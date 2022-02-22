AK Partili Yılmaz: "Girişimci ruha sahip Mersinli kadınlarımızın başarı hikayeleri hayata geçiyor" - Son Dakika

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, devletin imkan ve destekleriyle her gün yeni bir kadının daha hayalini kurduğu fikri işe dönüştürdüğünü belirterek, "Girişimci ruhuna sahip, hayalleri olan, fikirleri bulunan, cesaret ve yetenekleriyle ön plana çıkan Mersinli kadınlarımız, birer birer başarı hikayelerini hayata geçiriyor" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' etkinlikleri kapsamında Mersin'de 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbalidir' toplantısı düzenlendi. Toplantıda bir konuşma yapan Mersin Milletvekili Yılmaz, kadınların girişimcilik öz güvenini artırmak, bu bilincin yayılıp kök salmasını sağlamak için bir araya geldikleri toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Mersin'de kadın girişimcilere yönelik teşvikler artıyor"

Bedenin ve kas gücünün değil, fikrin ve cesaretin öne çıktığı bir dönem yaşandığını belirten Yılmaz, eskiden çalışma hayatında sayıca az olan kadınlar için kurulan gelecek hayalinin, çalışan kadın sayılarının artması olduğunu, bugün de bu hayalin meyvelerini toplamak ve niteliklerini artırmak için bir araya geldiklerini söyledi. Başarı hikayelerinin, özellikle Mersin'in küçük yerleşim yerlerine taşınmasıyla kadınların ilham zincirinin genişleyeceğine inandığını vurgulayan Yılmaz, "Bu toplantılarla fikir alışverişleriyle girişimcilik ruhuna ve potansiyeline hakim olan Mersinli kadınlarımızın ufkunun ve önünün daha çok açılacağına inanıyorum. Devletimizin imkan ve destekleriyle her gün yeni bir kadın daha hayalini kurduğu harika bir fikri işe dönüştürüyor. Devletimiz de kadınlarımızın hayalini gerçekleştirmesinde, iş kurma sürecinde önlerine çıkan engelleri aşmalarında destek oluyor. Kadın girişimciliğini teşvik etmek için kadınlarımıza pozitif ayrımcılık içeren hibeler ve mikrokrediler veriyor. Mersinimizde de kadın girişimcilerimize yönelik teşviklerin sınırları aştığı görülmektedir ki; bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor" diye konuştu.

"Ruhundaki ışığı ortaya çıkarmak için engel tanımayan bütün kadınlarımızı kutluyorum"

Mersin'in özellikle kadın istihdamı ve kadınların üretime katılımları açısından oldukça verimli topraklara ve potansiyele sahip bir il olduğunu vurgulayan Milletvekili Yılmaz, bu potansiyelin bu topraklarda girişimci kadınlardan oluşan bir ekosisteme dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz, "Girişimci ruhuna sahip, hayalleri olan, fikirleri bulunan, cesaret ve yetenekleriyle ön plana çıkan Mersinli kadınlarımız, birer birer başarı hikayelerini hayata geçirmektedir. Gelecek nesillerin yetişmesi ve ailenin idame ettirilmesinde en önemli aktör olan kadınlarımızın güçlenmesi ve donanımlarını artırmaları, toplumu da şekillendirmektedir. Ruhundaki ışığı, zihin sandıklarındaki mücevheri ortaya çıkarmak için engel tanımayan bütün kadınlarımızı kutluyorum. Kadınlarımızın ruhundaki enerjiyi ve heyecanı üretime dönüştürmek için kolları sıvayan, bir araya gelen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN