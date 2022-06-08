AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
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AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor

08.06.2022 12:40
AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde esnafları ziyaret ederek vatandalar ile bir araya geldiler.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde esnafları ziyaret ederek vatandalar ile bir araya geldiler.

Belediye Başkanı Ramazan, İl Başkanı Karataş, AK Parti Merkez ilçe başkanı Mehmet Nur Korkmaz, Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ve Yönetim kurulu ile birlikte Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ki esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek, şikayet ve önerilerini dinlediler. - KİLİS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
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