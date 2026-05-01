Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş\'tan mahalle ziyaretleri

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Sakalıuzun, Levent ve Çobanuşağı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi ile birlikte Sakalıuzun Mahallesi'ni ziyaret eden Ulutaş, mahalle muhtarına misafir olarak vatandaşlarla görüşüp talep ve önerileri dinledi.Daha sonra Levent Mahallesi'ne geçen Ulutaş, burada da muhtarlıkta hemşehrilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Günün son durağı olan Çobanuşağı Mahallesi'nde ise muhtarı ziyaret eden Ulutaş, hava şartlarından zarar gören taziye evinde incelemelerde bulundu. Yapılması gereken çalışmalarla ilgili yerinde tespitler yapıldığını belirten Ulutaş, gerekli adımların atılacağını ifade etti.Ulutaş, ziyaretlerde gösterilen misafirperverlikten dolayı mahalle muhtarlarına ve vatandaşlara teşekkür etti. - MALATYA