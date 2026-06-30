Akçadağ Öğretmenevi için sözleşme imzalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapımı planlanan Akçadağ Öğretmenevi'nin ihalesi tamamlanırken, yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yaptığı açıklamada, öğretmenevinin ilçeye önemli katkılar sunacağını belirtti. Öğretmenlerin konaklama ihtiyacının yanı sıra sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak tesisin Akçadağ için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Ulutaş, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Ulutaş, "Öğretmenlerimizin ve ilçemizin konaklama ile sosyal etkinlik ihtiyaçlarına hizmet edecek bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasından dolayı Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e teşekkür ediyorum" dedi.

İhalesi tamamlanarak sözleşmesi imzalanan Akçadağ Öğretmenevi'nin, inşaat çalışmalarının sözleşme takvimi doğrultusunda başlaması bekleniyor. - MALATYA