Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın İkinci Dönem İçin Mazbatasını Aldı

Politika

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak ikinci dönem Belediye Başkanlığı için makamına oturdu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Akdağmadeni halkının büyük desteğini alarak güven tazeleyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni Adliyesi'nde düzenlenen programda mazbatasını alarak 2. dönemine resmi olarak başladı.

Akdağmadeni tarihinde Milliyetçi Hareket Partisinden 2 kez üst üste seçilen ilk Belediye Başkanı olarak da tarihe geçen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, mazbata teslim programının ardından yaptığı konuşmada kazananın Akdağmadeni olduğunu söyledi. Yoğun bir seçim sürecinin ardından heyecanla bekledikleri günün geldiğini ve mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladığını hatırlatan Yalçın, bir kez daha bu zaferin asıl sahibi olan kıymetli Akdağmadeni halkına çok teşekkür ettiğini belirtti.

2019 yılından bugüne kadar merkezinde insan olan, Akdağmadeni'nin sorunlarını çözmeye yönelik, günü kurtaran değil, geleceğimize yatırım olarak gördüğü birçok projeyi halkı ile el el vererek gerçekleştirdiklerini anlatan Yalçın, "Şimdi de önümüzde dolu dolu geçireceğimiz 5 yıllık bir süreç var. Geçmişte olduğu gibi istişareyi ön planda tutan, vatandaşlarımızla gönül birliği yaptığımız, ilçemizde oluşturduğumuz huzur ikliminin devam edeceği hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz. Söz verdiğimiz projelerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirme gayretinde olacak, gençlerimizin, sporcularımızın, öğrencilerimizin her zamankinden daha fazla yanında olacağız. Bu zamana kadar halkımızın omuzlarımıza yüklediği sorumluğun farkın olduk, bundan sonraki süreçte de aynı sorumlulukla halkımıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Şahlanış dönemimiz Akdağmadeni'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - YOZGAT