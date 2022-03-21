Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden Türkiye'ye iki ayrı birincilik ödülü - Son Dakika
Üye Girişi

Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden Türkiye'ye iki ayrı birincilik ödülü

21.03.2022 13:12
Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden Türkiye'ye iki ayrı birincilik ödülü

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışmalarının AKDENİZ-PA tarafından birincilik...

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışmalarının AKDENİZ-PA tarafından birincilik ödülüne layık görüldüğünü belirterek, Türkiye'nin çalışmalarıyla Akdeniz havzasında öne çıkmasından dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKDENİZ-PA'nın, her yıl Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan proje, kişi, kurum ve kuruluşlara Akdeniz'de Mükemmellik Ödülü verdiğini kaydetti.

Bu kapsamda Türkiye'deki bazı projelerin yanı sıra kurum ve kuruluşların çalışmalarını AKDENİZ-PA 2022 ödülleri için aday gösterdiklerini dile getiren Uslu, yapılan değerlendirmeler sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışmalarının birincilik ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.

Atay Uslu, AKDENİZ-PA Başkanı Gennaro Migliore ve AKDENİZ-PA Genel Sekreteri Sergio Piazzi'nin, Türkiye'nin projelerinin çok beğenildiğini ve takdir edilerek seçildiğini kendisine bildirdiğini aktardı.

AKDENİZ-PA'nın, Türkiye'nin projelerini takdir ettiğini anlatan Uslu, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, dünya çapında büyük bir kadın ve çevre hareketi projesi olması, denizleri, suyu, havayı, toprağı korumak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla sınırların ötesinde bir etki oluşturması, çevrenin korunması konusunda geniş kitleler tarafından başarıyla uygulanması dolayısıyla 2022 AKDENİZ-PA Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Konu ile ilgili ödül töreninin 2022'nin son aylarında Kahire'de yapılması planlanıyor." diye konuştu.

Uslu, AKDENİZPA ilgili kurullarınca, 1 yıl içinde 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün, 2022 AKDENİZ-PA Başarılı Kurum Ödülü'ne layık görüldüğünü belirtti.

AKDENİZ-PA Türk Grubu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un destekleri ve himayeleri ile aktif çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Uslu, "2019'da 20 ülkeden 70'den fazla parlamenter ve delegasyonun katılımıyla TBMM çatısı altında 'Göç ve Güvenlik' toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılı içinde geniş katılımlı 'Ekonomi, İklim Değişikliği ve Göç' başlıklı AKDENİZ-PA toplantısını ülkemizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.???????

AKDENİZ-PA Türk Delegasyonunca aday gösterilen çalışmaların, son 3 yılda 4 uluslararası ödül aldığını anımsatan Uslu, "Parlamenter diplomasi açısından çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin çalışmalarıyla Akdeniz havzasında öne çıkmasından dolayı ülkemiz adına gururlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a, verdikleri destek için şükranlarımızı sunuyoruz. Her yıl büyük bir onurla ve güvenle ödüllere aday gösterdiğimiz başarılı çalışmaları ve projeleri dolayısıyla bakanlıklarımızı ve kurumlarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Nevruz Bayramı, TRT Avaz'da kutlacak Nevruz Bayramı, TRT Avaz'da kutlacak Bakan Varank: 'TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47'si Türk, 63 yeni... Bakan Varank: 'TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47'si Türk, 63 yeni...

İklim Değişikliği, Türkiye, Akdeniz, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden Türkiye'ye iki ayrı birincilik ödülü - Son Dakika


Son Dakika
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:19:45. #1.12#
SON DAKİKA: Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden Türkiye'ye iki ayrı birincilik ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement