Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden Türkiye'ye iki ayrı birincilik ödülü - Son Dakika

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışmalarının AKDENİZ-PA tarafından birincilik ödülüne layık görüldüğünü belirterek, Türkiye'nin çalışmalarıyla Akdeniz havzasında öne çıkmasından dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKDENİZ-PA'nın, her yıl Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan proje, kişi, kurum ve kuruluşlara Akdeniz'de Mükemmellik Ödülü verdiğini kaydetti.

Bu kapsamda Türkiye'deki bazı projelerin yanı sıra kurum ve kuruluşların çalışmalarını AKDENİZ-PA 2022 ödülleri için aday gösterdiklerini dile getiren Uslu, yapılan değerlendirmeler sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışmalarının birincilik ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.

Atay Uslu, AKDENİZ-PA Başkanı Gennaro Migliore ve AKDENİZ-PA Genel Sekreteri Sergio Piazzi'nin, Türkiye'nin projelerinin çok beğenildiğini ve takdir edilerek seçildiğini kendisine bildirdiğini aktardı.

AKDENİZ-PA'nın, Türkiye'nin projelerini takdir ettiğini anlatan Uslu, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, dünya çapında büyük bir kadın ve çevre hareketi projesi olması, denizleri, suyu, havayı, toprağı korumak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla sınırların ötesinde bir etki oluşturması, çevrenin korunması konusunda geniş kitleler tarafından başarıyla uygulanması dolayısıyla 2022 AKDENİZ-PA Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Konu ile ilgili ödül töreninin 2022'nin son aylarında Kahire'de yapılması planlanıyor." diye konuştu.

Uslu, AKDENİZPA ilgili kurullarınca, 1 yıl içinde 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün, 2022 AKDENİZ-PA Başarılı Kurum Ödülü'ne layık görüldüğünü belirtti.

AKDENİZ-PA Türk Grubu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un destekleri ve himayeleri ile aktif çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Uslu, "2019'da 20 ülkeden 70'den fazla parlamenter ve delegasyonun katılımıyla TBMM çatısı altında 'Göç ve Güvenlik' toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılı içinde geniş katılımlı 'Ekonomi, İklim Değişikliği ve Göç' başlıklı AKDENİZ-PA toplantısını ülkemizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.???????

AKDENİZ-PA Türk Delegasyonunca aday gösterilen çalışmaların, son 3 yılda 4 uluslararası ödül aldığını anımsatan Uslu, "Parlamenter diplomasi açısından çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin çalışmalarıyla Akdeniz havzasında öne çıkmasından dolayı ülkemiz adına gururlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a, verdikleri destek için şükranlarımızı sunuyoruz. Her yıl büyük bir onurla ve güvenle ödüllere aday gösterdiğimiz başarılı çalışmaları ve projeleri dolayısıyla bakanlıklarımızı ve kurumlarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.