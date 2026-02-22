AKEL'den Hükümete İsrail Tepkisi - Son Dakika
22.02.2026 12:47
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ana muhalefet partisi konumundaki Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada, " İsrail, Güney Kıbrıs'ı kendi projelerinde araç olarak kullanıyor, hükümetimiz de ülkemiz için mevcut tehlikeleri hesap etmeden, hastalıklı bir şekilde bu politikaya hizmet ediyor" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ana muhalefet partisi konumundaki Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanu haftalık söyleşisinde hükümetin İsrail ile olan tehlikeli yakınlaşmasına değindi. Ana muhalefet partisi Genel Sekreteri Stefanu, GKRY lideri Nikos Hristodulidis hükümetinin İsrail'in Türkiye'ye karşı kendilerini destekleyeceğine inandıklarını, fakat bunun tehlikeli bir yanılgı olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere soykırım uyguladığı için Uluslararası Adalet Divanı'nda savaş suçları nedeniyle hüküm giydiğini hatırlatan Stefanos Stefanu, Rum yönetiminin Netanyahu'ya ve onun rejimine ısrarla destek ve koruma sağlamasını da bu nedenle eleştirdiklerini vurguladı. İsrail'in GKRY'nin muhafızı işlevi görmesinin mümkün olmadığının altını çizen Stefanu, "İsrail Güney Kıbrıs'ı kendi projelerinde araç olarak kullanıyor, hükümetimiz de ülkemiz için mevcut tehlikeleri hesap etmeden, hastalıklı bir şekilde bu politikaya hizmet ediyor" dedi.

AKEL Genel Sekreteri, Hristodulidis hükümetinin ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un ABD Başkanı Donald Trump'a bu kadar güvenmesinin sebebini de sorgulayarak, Trump'ı, askerlerini başka bir ülkenin devlet başkanını tutuklamaya gönderen, devletleri tehdit eden ve emirlerini dinlemeyen ülkelere ekonomik yaptırımlar uygulayan bir lider olarak tanımladı. Stefanu, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sık sık övmesine de vurgu yaparak, "Erdoğan'ı övmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan bir başkan, Güney Kıbrıs'ın çıkarına mı çalışacak. Hükümetimiz, Trump'ın kollarını açarak bizi kurtarmasını mı bekliyor" şeklinde konuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

