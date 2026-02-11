Akın Gürlek\'in koltuğuna oturan Can Tuncay\'ın makam odasında dikkat çeken detay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine atanmasının ardından boşalan başsavcılık koltuğuna geçici olarak Başsavcı Vekili Can Tuncay oturdu.
Görevlendirmenin ardından Can Tuncay'ın daha önce makamında çektirdiği bir fotoğraf yeniden gündeme geldi. Söz konusu karede, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında büyük bir faciayı önlemek için canını feda eden polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının arka planda yer aldığı görüldü.
Can Tuncay, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde darbecilere karşı ilk gözaltı işlemini yapan iki savcıdan biriydi.
