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AKPM Üyesi Günay, Fransa'da Dünya Demokrasi Forumu'na katıldı - Son Dakika

AKPM Üyesi Günay, Fransa'da Dünya Demokrasi Forumu'na katıldı

09.11.2021 14:27
AKPM Üyesi Günay, Fransa'da Dünya Demokrasi Forumu'na katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Dünya Demokrasi Forumu'na katıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Dünya Demokrasi Forumu'na katıldı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Milletvekili Günay, forumun ilk oturumunda çarpıcı sonuçların elde edildiği çalışmaların paylaşıldığını bildirdi.

1973-2021 dönemini kapsayan 175 ülkedeki tüm araştırmaları tarayan çalışmaların olduğunu ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"İklim krizini herkes büyük bir tehdit olarak görüyor, bireysel haytalarını etkileyeceğinden kaygılılar. Gençler iklim konusunda daha da kaygılı. Uluslararası iş birliği konusundaki eksiklik de yine çalışmalarda çok net ortaya çıkmış. BM'nin çevresel konularda eksik kaldığına dair de sonuçlar var. Pandemi sonrası için de ilginç araştırmalar var. Toplumun hükümetlere olan güveni pandemi dönemine göre artıyor ancak uzmanlara ve teknotratlara olan güvenleri daha da fazla artıyor. 2000 doğumlu nesilde ise hükümetlere olan güven düşmeye devam ediyor. Ortak sonuç ise vatandaşlar seslerinin duyulmasını istiyor. Pandemi sonrası yeni dünyada gelişmeleri hepimiz yakından takip etmeli politika yapıcıları olarak politikalarımızı vatandaşlarımızın beklentilerine göre yapmalıyız."

Günay, değişen dünyanın hem bireysel hem toplumsal anlamda hayatı şekillendirdiğine değinerek, iklim krizinin uluslararası iş birliği ile nasıl çözülebilirliliği tartışılırken, demokrasinin de fonksiyonunun tartışıldığı bir dönem girildiğini belirtti.

Budapeşte'de AKPM Komisyon toplantısında 2 gün boyunca çok yoğun gündemde çalıştıklarına anımsatan Günay, şöyle devam etti:

"Oradaki toplantının ardından Strazburg'tayız. Budapeşte'de bölgesel ve küresel güvenlik ele alındı. Bugün 3 gün sürecek toplantılarda ise demokrasi iklim krizini çözebilir mi ve gezegenimizi kurtarabilir mi bunu tartışıyoruz. Aslında her iki toplantıda da ortak payda güvenlik ve demokrasi. 'Güvenlik' deyince aklımıza ne kadar askeri ve sınır güvenliği gelse de. İnsanın güvenliği, dünyanın güvenliği çevre kriziyle de çok ilgili. Gelecek nesillere her yönüyle daha güvenli bir dünya bırakabilmek için, bu konuları her yönüyle ele almalı ve demokratik kurumlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Çevreye verdiğimiz zararları nasıl telafi edebiliriz, çevre krizini nasıl engelleyebiliriz ve gelecek nesillere daha güvenli bir dünya nasıl bırakabiliriz bunları toplumun tüm paydaşları olarak bir araya gelmeli ve küresel ölçekte ortak akıl çalışmasıyla aksiyon almaya başlamalıyız."

Milletvekili, Strazburg, AK Parti, Fransa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AKPM Üyesi Günay, Fransa'da Dünya Demokrasi Forumu'na katıldı - Son Dakika


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