Akran Zorbalığı Raporu TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika
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Akran Zorbalığı Raporu TBMM'de Kabul Edildi

Akran Zorbalığı Raporu TBMM\'de Kabul Edildi
23.07.2026 22:00
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TBMM Dilekçe Komisyonu, akran zorbalığını ele alan raporu kabul etti; önlemler önerildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu'nda, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Raporu kabul edildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu, Başkanvekili AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Dal, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonunun hazırladığı raporu Dilekçe Komisyonu'nu sunduğunu belirterek sözü Alt Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü'ye verdi. Alt komisyonun gerçekleştirdiği toplantılar ile saha incelemelerinden bahseden Süslü, Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde bulunan 4 okulun ziyaret edildiğini kaydetti. Süslü, "8 ana başlık altında toplanan tespit ve önerilerimiz şunlardır; eğitim ortamlarında önleyici ve müdahale edici mekanizmalar güçlendirilmelidir. Ailelerin sürece dahil edilmesi ve bilinçlendirilmesi, çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin yaygınlaştırılmalıdır. Çocukların güvenli bildirim ve danışma mekanizmalarına erişimin güçlendirilmelidir. Sağlık sistemi içinde geliştirilecek uygulamalar, risk analizi ve inceleme mekanizmalarının güçlendirilmelidir. Medya ve dijital mecralara yönelik önlemler ve mevzuata yönelik öneriler. Tüm bu kapsamlı tespit ve öneriler şu temel gerçeğe işaret etmektedir: Akran zorbalığı, eğitim, aile, sağlık, hukuk, güvenlik ve dijital alan gibi birbirini besleyen ve birbirinden bağımsız çözülmeyen bileşenlerden oluşan ve çocukların eğitim hakkını, fiziksel ve psikolojik gelişimini, sosyal ilişkilerini ve güven duygusunu doğrudan etkileyen çok boyutlu bir toplumsal sorundur" ifadelerini kullandı.

'KURUMLAR ARASI VERİ AKIŞINI İZLEYECEK ÜST KOORDİNASYON YAPISI OLUŞTURULMALI'

Komisyonun aile, sağlık, sosyal hizmetler, güvenlik, medya ve dijital platformlar boyutuyla bütüncül bir anlayışla çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, çocukların haklarının korunması ve güvenli sosyal ortamların güçlendirilmesi perspektifiyle ele aldığını vurgulayan Süslü, "Özellikle kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının hayati öneme sahip olduğunu değerlendirebilmiştir. Çalışmalar süresince kurumlar arası koordinasyon eksikliği, tekrar tekrar altı çizilen temel yapısal sorunlardan biri olarak öne çıkmıştır. Kurumlar tarafından yürütülen program ve uygulamalar arasında yeterli eşgüdümün sağlanamaması ve veri paylaşım izleme mekanizmalarının bütüncül bir yapıda işlememesi, müdahale süreçlerinin etkinliği ve sürdürülebilirliğini sınırlandıran hususlar olarak görülmüştür. Bu çerçevede Komisyonumuz mevcut dağınık yapının giderilmesi amacıyla kurumlar arası veri akışını izleme ve müdahale süreçlerini bütünleştirecek ortak bir dijital sistemle bu sistemi yönetecek kurumsal bir üst koordinasyon yapısının oluşturulmasına yönelik öneride bulunmuştur. Bu öneriyle, farklı kurumlar arasında eşgüdümün güçlendirilmesi, müdahalelerin tekil ve parçalı yapısının ortadan kaldırılması, karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesini hedeflemiştir" diye konuştu.

'OKUL TEMELLİ REHBERLİK FAALİYETLERİNE KATKI SAĞLAYACAK RAPOR HAZIRLANMASI PLANLANMAKTADIR'

Süslü, komisyonun 'akran zorbalığı' kavramı yerine 'akran nezaketi' yaklaşımını ortaya koyduklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'daki 25 okul akran nezaketi eğitimlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaları hayata geçirdiklerini vurguladı. Süslü, "Türkiye'de bu alanda geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının bulunmaması nedeniyle başlatılan çalışma kapsamında gerçekleşecek pilot uygulamanın ardından 81 ilde kapsamlı bir saha çalışmasının yürütülmesi ve elde edilen bulgularla politikalar geliştirilmesi sürecini okul temelli rehberlik faaliyetlerine ve ebeveyn eğitimlerine katkı sağlayacak bir rapor hazırlanması planlanmaktadır" dedi.

Rehberlik servisinin yetersizliği, ailelerin dijital okuryazarlık eksikliği, yasal boşluklar ve internet denetimsizliği sistemdeki sorunlar olarak niteleyen Süslü, okul ve eğitim odaklı akran arabuluculuğu sistemi, önleyici rehberlik ve müfredat reformunu ise çözüm yolları olarak önerdi.

RAPOR KABUL EDİLDİ

Milletvekillerinin rapor üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından Komisyon Başkanı Dal, raporu oylamaya sundu. Oylama sonucunda rapor kabul edildi.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akran Zorbalığı Raporu TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika

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