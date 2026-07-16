Aksakal'dan KKTC için isim değişikliği çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksakal'dan KKTC için isim değişikliği çağrısı

16.07.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC adının yasal olarak 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesini istedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" adının yasal düzenleme ile "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi için çağrıda bulundu.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında çıkarılması beklenen "çerçeve yasaya" ilişkin uyarılarda bulundu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile "Terörsüz Türkiye" hedefi süreciyle ilgili kapsamlı bir çözüm reçetesi ortaya konduğunu dile getiren Aksakal, "Ancak terör örgütü PKK ve türevleri varlıklarını sona erdirmek şöyle dursun, Türk devletiyle kendilerini eşit statüde görme hadsizliğiyle ipe sapa gelmez talepler ortaya sürmüşler ve sürmeye de ısrarla devam etmektedirler." dedi.

Yasaların herkese eşit uygulanması gerektiğini söyleyen Aksakal, "Teröristin PKK'lısı, DEAŞ'lısı, FETÖ'cüsü olmaz. Terörist teröristtir. Çıkarılmaya çalışılan bu sözde çerçeve yasa en kısa zamanda FETÖ'cü hainleri de kapsar hale gelecektir. Anayasa Mahkemesinin bu doğrultuda verilmiş çokça kararı arşivlerde ve hafızalarımızda duruyor. Sizi yanlış yönlendiriyorlar, oyuna gelmeyin." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı, niteliği itibarıyla, emperyalizmin Doğu Akdeniz'deki planlarına indirilmiş en büyük tokatlardan biri olarak niteleyen Aksakal, Kıbrıs'ta artık iki devletli çözüm dışında hiçbir formülün masada olamayacağını vurguladı.

Kıbrıs davasını sadece bir dış politika meselesi olarak görmediklerini belirten Aksakal, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için tüm diplomatik imkanların seferber edilmesi gerektiğini anlattı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne öneride bulunan Aksakal, şunları kaydetti:

"Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerinden sonra gerçekleşecek ilk toplantılarında 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olan devletin adını, 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olarak değiştirecekleri bir yasal düzenlemeyi oy birliğiyle kararlaştırmalıdırlar. Ayrıca, önümüzdeki toplantısını Türkiye'de yapacak Türk Devletleri Topluluğunun, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci konumundan çıkarılarak, topluluğun asil üyeliğine kabul edilmesini de istiyor ve öneriyoruz. Bu asil üyelik, toplantıya katılan tüm Türk devletlerinin ortak önerisi ile olmalıdır ki Türk dünyasının birlik ve beraberliğini bütün dünya duysun, öğrensin, Türk'ün şanlı tarihine yeni bir sayfa eklensin ve devamında Türk dünyasında yer alan tüm kardeş ülkeler, Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Birleşmiş Milletler'de tanıyarak, büyükelçilerini göndermelidirler."

Ekonomide yaşanan sıkıntılara da değinen Aksakal, en düşük emekli maaşına 10 bin lira seyyanen zam yapılarak 33 bin 552 liraya çıkarılmasını istedi.

Kaynak: AA

Politika, Kıbrıs, Dünya, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Politika Aksakal'dan KKTC için isim değişikliği çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:09:24. #7.13#
SON DAKİKA: Aksakal'dan KKTC için isim değişikliği çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.