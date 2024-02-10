Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Bir Araya Geldi

Politika

Aksaray'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Evren Dinçer, "AK Parti olarak hepimizin amacı şehrimiz" dedi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda bir araya gelen Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 5 yıl boyunca şehirde yaptığı projeler ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Amaçlarının şehre hizmet olduğunun altını çizen Başkan Dinçer, "Belediye başkanı seçildiğim günden bugüne Aksaray'ımızda çok güzel projeler başlatarak pek çok kalıcı eser bıraktık. Bu süre zarfında şehrimizin dinamiklerinden olan sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli istişare ederek hep uyumlu çalıştık. Hepimizin ortak amacı şehrimiz. Halkımıza hizmet ederken şeffaflığı ve hesap verilebilirliği hep ön planda tuttuk. İnsanı merkeze alan, hizmetleri kamu ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendiren bir yönetim anlayışı sergiledik. Başarılı olmamızda sizin emeğiniz ve katkılarınız yadsınamaz. Görev süremiz boyunca desteklerini esirgemen siz sivil toplum kuruluş temsilcilerine teşekkür ediyorum. 5 yıllık tecrübemizle yeni dönemde hazırız ve kararlıyız diyoruz. Rabbim nasip ederse tekrar göreve geldiğimizde aynı heyecan ve aşkla çalışmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk ve STK Platformu temsilcileri katıldı. - AKSARAY