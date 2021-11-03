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Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum - Son Dakika

Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum

03.11.2021 11:19

Ziyaret için gittiği Siirt'te bir vatandaşın "Burası Kürdistan" sözleriyle karşı karşıya kalan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Parti grubunda açıklamalarda bulunan Akşener, "O kişi bir HDP'lidir. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. Aralarına mesafe koymalılar diyoruz. Dolayısıyla bu ifade bizim açımızdan şaşırılacak bir şey değildi" ifadelerine yer verdi.

TBMM'de parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen bir vatandaşla yaşadığı diyaloğa da değindi.

"HDP'Yİ PKK'NIN YANINDA KONUMLANDIRIYORUM"

"Siirt'te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz dükkana gelip "Burası Kürdistan" dedi. AKP ve küçük ortağı feveran etmeye başladı. Bu kişi HDP çalışanı. Aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK yanında konumlandırıyorum." diyen Akşener, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"BU İFADE, BİZİM İÇİN ŞAŞIRILACAK BİR ŞEY DEĞİLDİ"

"Aralarına mesafe koymalılar diyoruz. Dolayısıyla bu ifade bizim açımızdan şaşırılacak bir şey değildi. Sırf bize sallamak için PKK'nın ajandasını gündeme taşıdılar. Kaç gündür PKK'nın gündemini konuşan iktidar mensupları var. Buna inanamıyorum. Onları, terör örgütünün değirmenine su taşımaktan vazgeçmeye, milletimizin gündemine dönmeye davet ediyorum. PKK'nın değil, milletimizin gündemini tartışmaya davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçtiğimiz hafta yaptığı Siirt ziyaretinde, Kurtalan ilçesindeki esnaf "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" demişti. Bu ifadeyi kullanan kişi için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Yaşanan diyalog, pek çok siyasi isim ve sosyal medya kullanıcısından da tepki görmüştü.

Halkların Demokratik Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener, 'Burası Kürdistan' diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum - Son Dakika
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