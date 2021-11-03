TBMM'de parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen bir vatandaşla yaşadığı diyaloğa da değindi.
"Siirt'te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz dükkana gelip "Burası Kürdistan" dedi. AKP ve küçük ortağı feveran etmeye başladı. Bu kişi HDP çalışanı. Aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK yanında konumlandırıyorum." diyen Akşener, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
"Aralarına mesafe koymalılar diyoruz. Dolayısıyla bu ifade bizim açımızdan şaşırılacak bir şey değildi. Sırf bize sallamak için PKK'nın ajandasını gündeme taşıdılar. Kaç gündür PKK'nın gündemini konuşan iktidar mensupları var. Buna inanamıyorum. Onları, terör örgütünün değirmenine su taşımaktan vazgeçmeye, milletimizin gündemine dönmeye davet ediyorum. PKK'nın değil, milletimizin gündemini tartışmaya davet ediyorum."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçtiğimiz hafta yaptığı Siirt ziyaretinde, Kurtalan ilçesindeki esnaf "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" demişti. Bu ifadeyi kullanan kişi için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Yaşanan diyalog, pek çok siyasi isim ve sosyal medya kullanıcısından da tepki görmüştü.
Son Dakika › Politika › Akşener, 'Burası Kürdistan' diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum - Son Dakika