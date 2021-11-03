Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum - Son Dakika

TBMM'de parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen bir vatandaşla yaşadığı diyaloğa da değindi.

"HDP'Yİ PKK'NIN YANINDA KONUMLANDIRIYORUM"

"Siirt'te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz dükkana gelip "Burası Kürdistan" dedi. AKP ve küçük ortağı feveran etmeye başladı. Bu kişi HDP çalışanı. Aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK yanında konumlandırıyorum." diyen Akşener, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"BU İFADE, BİZİM İÇİN ŞAŞIRILACAK BİR ŞEY DEĞİLDİ"

"Aralarına mesafe koymalılar diyoruz. Dolayısıyla bu ifade bizim açımızdan şaşırılacak bir şey değildi. Sırf bize sallamak için PKK'nın ajandasını gündeme taşıdılar. Kaç gündür PKK'nın gündemini konuşan iktidar mensupları var. Buna inanamıyorum. Onları, terör örgütünün değirmenine su taşımaktan vazgeçmeye, milletimizin gündemine dönmeye davet ediyorum. PKK'nın değil, milletimizin gündemini tartışmaya davet ediyorum."