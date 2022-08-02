Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz - Son Dakika
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Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz

02.08.2022 16:48
Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınladığı iddialarına çok sert tepki gösterdi. Akşener, konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; tekrarını kabul etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınladığı iddialarına dair sert ifadeler kullandı.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ VASATLIĞA TERK ETMEYİZ"

Akşener, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz! Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız."

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, KPSS, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'den 'KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı' iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz - Son Dakika
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