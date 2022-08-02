İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınladığı iddialarına dair sert ifadeler kullandı.
Akşener, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz! Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız."
Son Dakika › Politika › Akşener'den 'KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı' iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz - Son Dakika