Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin - Son Dakika
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Politika

Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin

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İYİ Parti'nin kapalı grup toplantısında eski parti lideri Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü gerekçesiyle fotoğraflarının kaldırılması önerisi üzerine Akşener harekete geçti. Akşener, kendisine ait fotoğrafların tüm parti makamlarından kaldırılmasını yazıyla talep etti..

12.06.2024 17:51
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İYİ Partili milletvekili Rıdvan Uz'un partinin eski lideri Meral Akşener'in fotoğraflarının tüm parti makamlarından kaldırılması önerisi üzerine Akşener, parti genel merkezine yazılı talepte bulundu. Akşener gönderdiği yazıda "Fotoğraflarımın tüm makamlardan indirilmesini talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İYİ PARTİLİ VEKİL "FOTOĞRAFLARINI KALDIRALIM" DEDİ

İYİ Parti'de kapalı grup toplantısında Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi gerekçesiyle "Genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener'in tüm fotoğraflarını kaldıralım." önerisinde bulundu.

AKŞENER PARTİ GENEL MERKEZİNE YAZI GÖNDERDİ

Gelişme üzerine Akşener, parti genel merkezine yazı yollayarak "İl ve ilçelerden fotoğraflarımı kaldırın" talebini iletti. Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

"12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz beyefendinin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."

Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin

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Son Dakika Politika Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin - Son Dakika

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