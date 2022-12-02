Meral Akşener, Erdoğan'ın davetini neden reddettiğini anlattı: İYİ Parti seçmeni için yaptı - Son Dakika
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Meral Akşener, Erdoğan'ın davetini neden reddettiğini anlattı: İYİ Parti seçmeni için yaptı

02.12.2022 22:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "6'lı masayı terk et" çağrısıyla kendisine yaptığı davet hakkında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan'ın İYİ Parti seçmeni için böyle bir davet yaptığını belirterek masadan kalkmayacaklarını söyledi. Reddetme nedenlerini de sıralayan Akşener, "Erdoğan yandaşı zengin ediyor, ben milletin zengin olmasını istiyorum, Erdoğan tek adam sistemini istiyor, ben halkın kamil olmasını istiyorum. Erdoğan istibdattan yana, ben hürriyetten yanayım" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "6'lı masayı terk et" çağrısını "Çizgisinde hiç kırıklık olmayan, aynı kararlılıkla savunan bir partiyiz. Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Biz, sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz, 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur" diyerek reddetmişti.

"SEÇMEN İÇİN DAVET EDİLİYORUZ"

Habertürk canlı yayınında Erdoğan'ın yaptığı çağrı sorulan Akşener, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oy oranlarının arttığı için Erdoğan'ın çağrı yaptığını belirten Akşener, masadan kalkmayacaklarını söyledi. Akşener, "Kimine göre 16,5, kimine göre 18,5 isek, batı illerinde çok yüksek isek. Biz niçin davet ediliyoruz? Bu seçmen için davet ediliyoruz. O seçmenin yerinde kalacağını söylemek ahmaklık. İster yüzde 16 diyelim, ister 18.7'yi kabul edelim. Yüzde 9 puanlık oyun hakkında konuşmak yanlış. Bu seçmene saygısızlık." dedi.

ERDOĞAN'IN DAVETİNİ REDDETME NEDENLERİNİ SIRALADI

20 yıldır Erdoğan tarafından AK Parti'ye davet edildiğini söyleyen Akşener, kabul etmeme nedenlerini de sıralayarak, "2001 yılında sayın Erdoğan beni davet etti. Bir yol gitmeye kalkıştık, baktım ki benim prensiplerimle uyuşmuyor, ayrıldık. Sonra yine davet edildik, hayır dedim. Partimizi kurduk, 2017'den beri zaman zaman davet ediliyoruz. Sayın Erdoğan'ın davetine niye icabet etmiyorum? Bir sayın Erdoğan yandaşı zengin ediyor, ben milletin zengin olmasını istiyorum, sayın Erdoğan tek adam sistemini istiyor ben halkın kamil olmasını istiyorum. Sayın Erdoğan istibdattan yana ben hürriyetten yanayım. Ben sizlerin her kelimeyi düşünerek konuşmanızı istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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