AK Parti ile CHP arasındaki fark kapanıyor mu? Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı - Son Dakika
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AK Parti ile CHP arasındaki fark kapanıyor mu? Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

08.11.2022 15:53

Aksoy Araştırma'nın son seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 31.7, CHP'nin oy oranı ise yüzde 28.1 olarak gösterildi. İYİ Parti'nin yüzde 13'lük kesimin desteğini aldığı ankette MHP ise yüzde 7.4'te kaldı.

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan az süre kalırken anket şirketleri de art arda anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını açıklarken, muhalefetin adayı ise halen belirsizliğini koruyor.

ARADAKİ FARK KAPANIYOR

Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Aksoy Araştırma, vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 31.7'si soruya AK Parti yanıtını verirken, yüzde 28.1'lik kesim ise tercihini CHP'den yana kullandı. Bu sonuçlara bakıldığında iki parti arasındaki oy farkının giderek azaldığı gözlemlendi.

İYİ PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Anket sonuçlarına göre listenin üçüncü sırasında yüzde %13.3 ile Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti bulunuyor. Onu yüzde %7.4 ile MHP takip ediyor. DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 1.4 olarak açıklanırken, Saadet Partisi'nin oy oranı ise ankette yüzde 1.3 olarak açıklandı.

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

Daha önce anket şirketlerini MHP'nin oyunu düşük gösterdikleri gerekçesiyle yerden yere vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anket şirketlerine "Şarlatan" demişti. Bununla da yetinmeyen MHP lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

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Son Dakika Politika AK Parti ile CHP arasındaki fark kapanıyor mu? Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı - Son Dakika


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