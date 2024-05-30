Aksu'da 15 Hak Sahibi Vatandaş Tapularını Aldı - Son Dakika
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Politika

Aksu'da 15 Hak Sahibi Vatandaş Tapularını Aldı

Aksu\'da 15 Hak Sahibi Vatandaş Tapularını Aldı

Aksu Belediyesi'nde gerçekleştirilen törende Pınarlı, Cihadiye ve Çamköy Mahallelerindeki 15 hak sahibi vatandaş tapularını teslim aldı. Tapuları Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ'dan alan vatandaşlar, başvuru sürecinin devam ettiğini belirtti.

30.05.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
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Aksu'da mülkiyet problemlerinin çözüme kavuşturulmasının ardından başvuru sürecini tamamlayan Pınarlı, Cihadiye ve Çamköy Mahallelerindeki 15 hak sahibi vatandaş daha tapularını teslim aldı.

Aksu Belediyesi'nde gerçekleştirilen törende vatandaşlar tapularını Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ'dan aldı. Uludağ; "Pınarlı, Cihadiye ve Çamköy Mahallelerimizde 15 vatandaşımıza daha tapularını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evraklarını belediyemize teslim eden vatandaşlarımız başvuru sırasına göre tapularını almaya devam edecekler" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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