Aksu\'da 15 Hak Sahibi Vatandaş Tapularını Aldı

Politika

Aksu'da mülkiyet problemlerinin çözüme kavuşturulmasının ardından başvuru sürecini tamamlayan Pınarlı, Cihadiye ve Çamköy Mahallelerindeki 15 hak sahibi vatandaş daha tapularını teslim aldı.

Aksu Belediyesi'nde gerçekleştirilen törende vatandaşlar tapularını Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ'dan aldı. Uludağ; "Pınarlı, Cihadiye ve Çamköy Mahallelerimizde 15 vatandaşımıza daha tapularını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evraklarını belediyemize teslim eden vatandaşlarımız başvuru sırasına göre tapularını almaya devam edecekler" dedi. - ANTALYA